SONDAGE - Générosité : c'est en Bourgogne-Franche-Comté que les dons financiers sont les moins élevés

Ces douze derniers mois, 35% des Français ont fait moins de dons qu'auparavant : c'est l'un des enseignements de l'Observatoire des générosités, un sondage* annuel publié ce jeudi par Odoxa pour Leetchi et France Bleu. Et toujours selon cette enquête, la Bourgogne-Franche-Comté est la région où le don financier moyen est le plus faible.

D'après Odoxa, le don moyen des Français s'est élevé ces douze derniers mois à 200 euros. Les "plus généreux" sont en Auvergne-Rhône-Alpes (239 euros), quand le don moyen en Bourgogne-Franche-Comte s'élève à 156 euros, juste en-dessous des Hauts-de-France (158 euros).

Sans distinction de région, le profil du donateur le plus prolifique est un homme, plutôt jeune (25-34 ans) ou nettement plus âgé (+65 ans), indépendant, cadre ou retraité. Les professions intermédiaires, les étudiants et les inactifs sont les moins à l'aise pour donner.

Don moyen des Français. - Odoxa

On donne moins parce qu'on peut moins "se le permettre"

Déjà entamé en 2021, le recul de la générosité s'est accentué en 2022 : plus d'un tiers des Français ont fait moins de dons (32% en Bourgogne-Franche-Comté, 42% dans les Hauts-de-France). Et pour une écrasante majorité, la première raison, c'est la baisse des revenus : les Français donne moins parce qu'ils peuvent "moins se le permettre qu'avant", 81% des personnes interrogées mettent cet argument en tête.

Baisse des dons par région. - Odoxa

Les trois causes qui mobilisent le plus les Français sont la recherche médicale, la protection de l'enfance (en hausse) ainsi que la préservation des animaux et des espèces (en hausse également). La solidarité avec la population ukrainienne mobilise aussi : 27% des habitants de Bourgogne-Franche-Comté ont fait un don ou envisagent encore de le faire.

Cependant, le contexte de guerre incite à la prudence et à un certain repli sur la sphère familiale et amicale : selon Odoxa, 66% des Français interrogés pensent qu'ils vont privilégier à l'avenir "des personnes en difficulté de leur entourage" et 48% des associations de proximité.

Enfin, près d'un tiers des Français a déjà dû faire appel à la solidarité, sous forme d'argent ou de don en nature et près d'un quart pense qu'il devra le faire dans l'avenir, face au contexte actuel de guerre en Ukraine et d'inflation.

* Sondage réalisé par Odoxa pour Leetchi.com et France Bleu. Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet du 14 au 16 septembre 2022. Echantillon de 3.015 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.