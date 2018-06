Selon un sondage Odoxa - Leetchi pour France Bleu et la presse régionale, publié ce mardi, les habitants du Grand Est sont loin d'être les plus généreux. Comme les autres Français, c'est la transparence dans l'usage des fonds qui pourrait les conduire à donner davantage.

Grand Est, France

Dans le Grand Est, on donne en moyenne deux fois moins d'argent par an à des causes ou des associations qu'en Provence Alpes Côte d'Azur. C'est l'enseignement d'un sondage Odoxa - Leetchi pour France Bleu et la presse régionale, publié ce mardi (texte complet et méthode en bas de cet article). L'enquête repose sur les déclarations des Français interrogés. Avec 177 euros donnés en moyenne à des organismes ou directement à des personnes en difficulté, les habitants du Grand Est sont donc très loin des meilleurs élèves de ce sondage, ceux de PACA (363 euros) et loin aussi de la moyenne nationale : 246 euros. Ce sont les Normands qui reconnaissent donner le moins (163 euros). Selon Odoxa, ces écarts s'expliquent notamment par les différences de revenus par habitant. Un don modeste peut représenter un gros sacrifice, quand on ne gagne soi-même pas beaucoup.

Les régions qui donnent le plus d'argent sont PACA, Ile-de-France et Auverge Rhône-Alpes. - Sondage Odoxa - Leetchi pour France Bleu et la PQR

Les habitants du Grand Est déclarent à 65% des dons en nature, comme des vêtements, de la nourriture, voire du temps passé dans une association comme les Restos du coeur. Mais c'est là aussi en-dessous de la moyenne nationale (71%) et des régions comme Auvergne Rhône-Alpes (75%) et PACA (74%).

Les habitants du Grand Est confiants dans la générosité des Français, moins dans la leur

Est-on pingre dans le Grand Est ? A tout le moins, les personnes interrogées font preuve de lucidité ou de modestie. Alors que les trois quarts des Français se considèrent comme généreux, c'est dans le Grand Est, avec 66%, qu'on s'estime le moins. Et pourtant, les Alsaciens, Lorrains et Champardennais sont les premiers à dire que les Français, en général, sont généreux. Ils ont aussi confiance dans l'altruisme de leurs voisins.

Les habitants du Grand Est ont confiance dans la générosité de leurs semblables. - Sondage Odoxa - Leetchi pour France Bleu et la PQR.

Quelles sont les causes qui mobilisent le plus ? La majorité des Français ouvrent leur porte-monnaie pour la recherche médicale, l'enfance en danger et la lutte contre la pauvreté. Les habitants du Grand Est se montrent sensibles à la protection de l'environnement également.

Donner plus si l'on sait où va l'argent

Dans ce sondage, Odoxa interroge enfin les Français sur ce qui pourrait les motiver à donner plus. Les principales réponses convergent vers la transparence et l'efficacité. Savoir exactement à quoi et à qui sert l'argent, savoir que cette générosité "sert à quelquechose" : voilà ce qui ferait la différence pour huit Français interrogés sur dix. Parions que les habitants du Grand Est se reconnaîtront au moins dans cette exigence.

Les principaux enseignements du sondage

Sondage Odoxa - Leetchi : enquête réalisée auprès d'un échantillon de Français interrogés par internet du 26 avril au 2 mai 2018. Echantillon de 3.015 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.