Selon un sondage Odoxa - Leetchi pour France Bleu et la presse régionale publié ce mardi et consacré à la générosité des Français, les habitants de Bourgogne Franche-Comté donnent plus volontiers en nature qu'en espèces sonnantes et trébuchantes.

L'institut Odoxa a interrogé les Français sur leurs habitudes en matière de solidarité : donner de l'argent ou en nature, voire donner du temps, pour qui et pourquoi ? Selon cette enquête, réalisée avec la société Leetchi pour France Bleu et la presse régionale, nous donnons en moyenne chaque année 246 euros à des associations ou directement à des personnes en difficulté. Avec un don annuel moyen de 178 euros, la Bourgogne Franche-Comté se situe sous la moyenne nationale et très loin de la région "la plus généreuse", PACA (363 euros). Mais ces écarts ne tiennent pas compte du niveau de vie. En Bourgogne Franche-Comté, le pouvoir d'achat est moins élevé, explique Odoxa. Faire un don représente ici un plus grand sacrifice.

Les dons en argent : les contrastes régionaux. - Sondage Odoxa - Leetchi pour France Bleu et la PQR.

Collecte de nourriture : les habitants de Bourgogne Franche-Comté sont les deuxièmes plus gros donateurs

Quant il s'agit en revanche de dons en nature, vêtements, chèques-restaurant, collectes alimentaires, ou de temps consacré à aider, les habitants de Bourgogne Franche-Comté sont dans la moyenne : 71% d'entre eux participent. C'est d'ailleurs une tendance reconnue par certaines antennes des Restos du coeur : moins de chèques, plus de paquets ou de boîtes de conserve. Selon le sondage Odoxa, 60% des personnes interrogées en BFC offrent de la nourriture, ce qui en fait les deuxièmes plus gros donateurs derrière les Bretons.

Autre signe positif, 32% des habitants de Bourgogne Franche-Comté ont déjà eux-même levé des fonds pour une cause qui leur tenait à coeur ou se disent prêts à le faire. La BFC est dans le trio de tête des régions avec Auvergne Rhône-Alpes et Centre Val de Loire.

Les habitants de Bourgogne Franche-Comté motivés pour lever des fonds quand une cause les touche. - Sondage Odoxa Leetchi pour France Bleu et la PQR

Qu'est-ce qui motive particulièrement les Français ? La recherche médicale, l'aide à l'enfance, la lutte contre la pauvreté, l'aide aux personnes malades et handicapées. Pour cette dernière cause, les cagnottes en ligne se multiplient. C'est grâce à une mobilisation de ce genre qu'une famille de Sermamagny dans le Territoire de Belfort a pu faire opérer sa fille Adelia qui souffrait de graves troubles. La générosité a fait mouche.

Les détails de l'enquête

Sondage Odoxa - Leetchi : enquête réalisée auprès d'un échantillon de Français interrogés par internet du 26 avril au 2 mai 2018. Echantillon de 3.015 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.