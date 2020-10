SONDAGE - Générosité des Français : l'Ile-de-France en tête des régions où on donne le plus

Selon le sondage Odoxa pour France Bleu, Leetchi.com et Le Parisien, publié ce mercredi, les Franciliens sont les plus généreux. Avec 321 euros par personne et par an, notre région arrive en tête des régions où on donne le plus devant l'Occitanie (226 euros) et les Hauts-de-France (216 euros).