SONDAGE - Générosité des Français : la moyenne des dons en baisse en Auvergne-Rhône-Alpes

Les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes seraient un peu moins généreux que l'an passé si l'on croit un sondage* Odoxa réalisé en septembre 2020. Les Français sont toujours aussi nombreux à donner de l'argent mais la moyenne annuelle des dons est en baisse : ils ont donné 213 euros environ au cours des 12 derniers mois à des associations, fondations, projets ou directement à des personnes en difficulté. Ce montant se situe légèrement en dessous de la mesure réalisée en septembre 2019 (225 euros), année qui avait été marquée par une baisse déjà importante du montant moyen donné chaque année (246 euros en septembre 2018). La région Auvergne-Rhône-Alpes passe de la 5e à la 8e place avec un don moyen annuel de 178 euros (-60 euros).

La plupart des dons ne dépasse pas 50 euros

Si l'on regarde de plus près ces 213 euros, cette moyenne de don financier des Français au cours des douze derniers mois, on s'aperçoit surtout que la plupart des dons ne dépasse pas 50 euros (44% d'entre eux). Les dons diffèrent également selon la tranche d'âge ou la profession : ils sont en baisse chez les 35-49 ans et 50-54 ans, ainsi que chez les ouvriers et les cadres (-53 euros), avec chez ceux-ci une baisse plus marquée même s'ils restent les plus forts donateurs (295 euros annuels).

En moyenne, les Français font don de 213€ par an à des associations, projets ou personnes en difficulté - Odoxa

Don moyen annuel selon l’âge, la profession et le niveau de revenu - Odoxa

Quelles sont les causes soutenues ?

Comme l'an passé, la recherche médicale et la lutte contre les maladies est la cause à laquelle les Français préfèrent faire des dons, un résultat à lier à cette année exceptionnelle marquée par le coronavirus, l’urgence sanitaire et la problématique vaccinale. La recherche médicale et la protection des animaux sont également très plébiscitées. La protection de l’enfance est la troisième thématique sur laquelle les Français consacrent leurs dons. Un quart des sondés (25%) ont décidé de donner pour l’aide aux personnes malades ou handicapées : c'est une baisse de trois points en comparaison à 2019 et surtout de onze points en comparaison à 2018. (Ci-dessous, les sondés pouvaient choisir trois causes prioritaires)

La nature des dons - Odoxa

En Auvergne-Rhône-Alpes, la recherche médicale et la lutte contre les maladies constitue régionalement le premier poste de dons. Comme au niveau national, suivent le protection des animaux et la protection de l'enfance.

La nature des dons en Auvergne-Rhône-Alpes - Odoxa

Plus spécifiquement, cette année 2020 a été marquée par la pandémie de Covid-19. Selon ce sondage Odoxa, 8% des Français y aurait spécifiquement consacré un don. En Auvergne-Rhône-Alpes, les sommes ont été dirigées vers les personnel soignant, la recherche sur le nouveau virus et le soutien aux commerces en difficulté.

Des dons spécifiquement à la pandémie de Covid-19 - Odoxa

Qui sont les bénéficiaires des dons ?

En Auvergne-Rhône-Alpes, les premiers bénéficiaires semblent être, comme dans les autres régions, les associations ou fondations (37%). Les personnes en difficulté dans l'entourage vient ensuite (33%).

Don d’argent par type de bénéficiaires, le détail en Auvergne-Rhône-Alpes - Odoxa

Comment pourraient évoluer les dons des Français ?

Si 66% des sondés, soit les deux tiers, déclarent vouloir donner tout autant durant l'année qui arrive, les dons devraient à nouveau porter encore plus sur les personnes en difficulté dans l'entourage. En contexte de récession économique attendu, ces bénéficiaires dépassent désormais les dons vers les associations ou fondations.

Évolution des dons pour les 12 prochains mois - Odoxa

Consultez l'intégralité du sondage Odoxa

____________________________________________

*Sondage de l’Observatoire national et régional des générosités, réalisé par Odoxa pour Leetchi.com, France Bleu et Le Parisien : une enquête réalisée auprès d’un échantillon de 3000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogées par Internet du 7 au 11 septembre 2020.