SONDAGE - Générosité des Français : les dons en baisse en PACA

Selon l'Observatoire national et régional des générosités, réalisé par Odoxa pour Leetchi, France Bleu et Le Parisien publié ce mercredi, les Français sont aussi nombreux à donner en 2020 qu'en 2019, mais ils donnent moins. En effet, les 12 derniers mois, notamment marqués par la crise du coronavirus, le don moyen par Français a baissé (213 euros contre 225 en 2019). Pour autant, la propension à donner est restée stable (39% contre 41% en 2019).

De même, les proportions de Français donnant annuellement de l’argent à des personnes en difficultés de leur entourage (34%) et à des personnes en difficultés qu'elles ne connaissent pas (26%) restent parfaitement stables alors que le don via des cagnottes ou le crowdfunding (10%) régresse faiblement (-2pts). Moins d'un Français sur dix a fait un don spécifiquement lié à l'épidémie de Covid-19.

La région PACA occupe la neuvième place du palmarès régional de la générosité avec une moyenne de 171 euros, soit une baisse importante de 105 euros par rapport à 2019.

Les régions les plus généreuses selon l’Observatoire national et régional des générosités - Odoxa

La recherche médicale et la lutte contre les maladies, premières causes en PACA

C'est également une tendance nationale, la recherche médicale et la lutte contre les maladies représentent la première cause des dons en PACA (41%). Puis viennent la protection des animaux et la préservation des espèces (31%) et enfin, la protection de l'enfance (26%).

Causes privilégiées en PACA. - Odoxa

Les associations et l’entourage sont les premiers bénéficiaires

En PACA, les dons se font en priorité aux associations ou fondations (37%), à des personnes de l'entourage qui ont des difficultés (34%), à des personnes non-connues en difficulté (35%) et enfin via des cagnottes(5%).

Don d’argent par type de bénéficiaires en PACA. - Odoxa

Sondage Odoxa - Leetchi : enquête réalisée du 7 au 11 septembre 2020 auprès d'un échantillon de 3.000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.