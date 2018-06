La générosité des Français au cœur d'un sondage Odoxa-Leetchi pour France Bleu et la presse régionale ce mardi 19 juin 2018. Selon ce sondage, les Normands ne sont pas des adeptes des dons d'argent mais ils sont plus généreux quand il s'agit de faire des dons en nature.

Les Français donnent en moyenne 246 euros par an selon le sondage Odoxa-Leetchi réalisé pour France Bleu et la presse régionale. Ce sondage sur la générosité publié ce mardi 19 juin 2018 semble, à première vue, révéler la pingrerie des Normands (précisions sur la méthode adoptée et intégralité du sondage à lire plus bas). Loin derrière la moyenne nationale, les Normands donnent 163 euros par an.

Régions modestes et dons modestes

Ils sont les derniers du classement des douze régions de la métropole, derrière les habitants des Pays-de-la-Loire (167 euros) et des Hauts-de-France (170 euros). Explication des sondeurs : ces régions font partie de celles dont le revenu brut disponible par habitant est le plus modeste au contraire des régions "gagnantes" de ce palmarès de la générosité (la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur est loin devant avec 363 euros de dons par an).

Il faut se différencier" - Jean-Marie Choisy, SNSM Manche

Difficile de convaincre les Normands d'ouvrir leur porte-monnaie ? Nous avons posé la question à Jean-Marie Choisy, délégué départemental de l'association SNSM dans la Manche. Les sauveteurs en mer relancent régulièrement leurs appels aux dons et 80% du budget de la SNSM dans la Manche provient de donateurs. "C'est vrai que les gens sont de plus en plus sollicités", remarque Jean-Marie Choisy. "Il faut se différencier, expliquer, communiquer. Ceux qui ont été sauvés un jour par la SNSM prennent conscience de l'importance de notre association et donnent désormais."

Top 3 des régions dans lesquelles le don moyen annuel est le plus élevé selon le sondage Odoxa-Leetchi. - Capture d'écran

Les dons "en nature" plus fréquents

Parmi les causes privilégiées par les Français selon ce sondage Odoxa-Leetchi, la recherche médicale et la lutte contre les maladies et, en Normandie, on donne également pour soutenir l'aide aux personnes malades ou handicapées et pour la protection de l'environnement. D'ailleurs , si les Normands sont difficiles à convaincre pour des dons financiers, ils sont beaucoup plus généreux quand il s'agit de faire des dons "en nature" (vêtements, nourriture, jouets, livres, etc.).

68% des Normands déclarent faire des dons autres que d'argent à des particuliers. - Capture d'écran

Sondage Odoxa - Leetchi : enquête réalisée auprès d'un échantillon de Français interrogés par internet du 26 avril au 2 mai 2018. Echantillon de 3.015 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.