SONDAGE - Générosité : les dons reculent dans le Grand Est

Ces douze derniers mois, 35% des Français ont fait moins de dons qu'auparavant : c'est l'un des enseignements de l'Observatoire des générosités, un sondage* annuel publié ce jeudi par Odoxa pour Leetchi et France Bleu. Un phénomène auquel le Grand Est n'échappe pas. Les habitants d'Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne ont donné 32% de moins que lors des douze mois précédents.

ⓘ Publicité

On donne moins parce qu'on peut moins "se le permettre" : c'est l'explication de ce recul, déjà entamé en 2021, l'argument mis en avant par 81% des personnes interrogées, la baisse de revenus ou la peur de manquer de ressources.

Sur le terrain, les associations ressentent bien ce mouvement : chez Caritas Alsace, "certains donateurs réguliers suspendent leurs versements". Aux Restos du coeur du Haut-Rhin, les dons en espèce sont en forte baisse. Autre phénomène qui inquiète les associations caritatives, comme les Restos ou La Banque alimentaire : elles perçoivent moins d'invendus en provenance des grandes surfaces, les hyper et supermarchés développant les rayons promotionnels avec les "dates courtes" de péremption.

Baisse des dons par région. - Odoxa

Toujours dans le Grand Est, des associations comme l'AFM et la Ligue contre le cancer constatent que les dons se maintiennent. Elles misent aussi sur leurs grands événements, comme Octobre rose ou le Téléthon, les 2 et 3 décembre 2022. Le sondage Odoxa confirme que la première cause qui mobilise les Français est toujours la recherche médicale. Suivent la protection de l'enfance (en hausse) ainsi que la préservation des animaux et des espèces (en hausse également).

Les causes qui mobilisent les Français. - Odoxa

Si le contexte de la guerre et ses conséquences économiques jouent beaucoup sur le moral des Français et sur leur capacité à donner, la solidarité avec la population ukrainienne a tout de même été un moteur de mobilisation : 28% des habitants du Grand Est ont fait un don en ce sens ou envisagent encore de le faire.

Un don financier sous la moyenne

D'après Odoxa, le don moyen des Français s'est élevé ces douze derniers mois à 200 euros. Les "plus généreux" sont en Auvergne-Rhône-Alpes (239 euros), quand le don moyen dans le Grand Est s'élève à 188 euros.

Sans distinction de région, le profil du donateur le plus prolifique est un homme, plutôt jeune (25-34 ans) ou nettement plus âgé (+65 ans), indépendant, cadre ou retraité. Les professions intermédiaires, les étudiants et les inactifs sont les moins à l'aise pour donner.

Don moyen des Français. - Odoxa

Les tensions économiques et l'inflation incitent les Français à la prudence et conduisent à un certain repli sur la sphère familiale et amicale : selon Odoxa, 66% des Français interrogés pensent qu'ils vont privilégier à l'avenir "des personnes en difficulté de leur entourage" et 48% des associations de proximité.

Enfin, près d'un tiers des Français a déjà dû faire appel à la solidarité, sous forme d'argent ou de don en nature et près d'un quart pense qu'il devra le faire dans l'avenir, face au contexte actuel de guerre en Ukraine et d'inflation.

* Sondage réalisé par Odoxa pour Leetchi.com et France Bleu. Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet du 14 au 16 septembre 2022. Echantillon de 3.015 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.