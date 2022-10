SONDAGE - Générosité : les habitants des Hauts-de-France ont moins donné cette année avec 158 euros en moyenne

Avec 158 euros en moyenne chaque année, les Hauts-de-France sont classés à l'avant-dernière place du sondage sur la générosité d'Odoxa pour France Bleu et Leetchi.com

Les Français donnent en moyenne 200 euros par personne par an à des associations, projets ou personnes en difficulté selon le sondage Odoxa réalisé pour France Bleu et Leetchi.com publié ce jeudi*.

Avec 158 euros en moyenne cette année, les habitants des Hauts-de-France se situent à l'avant-dernière place de cette étude. Elle est la région à faire le moins de dons lors de ces douze derniers mois, juste avant Bourogne Franche-Comté (156 euros).

Conflit ukrainien et inflation

Selon ce sondage, 31% des habitants des Hauts-de-France ont donné pour l’Ukraine ou pourraient le faire. Dans la région, plusieurs cagnottes ont été mises en place.

Mais le contexte international actuel les incite surtout à la prudence : 83% des Français déclarent que la guerre en Ukraine et l’inflation les limitent dans leurs dons car ils doivent gérer prudemment leurs finances personnelles.

En effet, dans les Hauts-de-France, près d'un tiers (32%) pensent qu’ils seront amenés à faire appel à la solidarité dans ce contexte.

Sur le plan territorial, c’est dans les Hauts-de-France qu’on trouve la part la plus élevée de personnes ayant diminué leurs dons (42%) au cours des 12 derniers mois, un recul qu’ils justifient par le fait qu’ils peuvent moins se le permettre.

La protection de l’environnement progresse le plus parmi les causes soutenues

Après un été de perturbations climatiques majeures, la protection de l’environnement est la cause dont le soutien progresse le plus, aux côtés de l’aide d’urgence aux populations victimes de catastrophes naturelles ou d’attentats.

Parmi les causes qui profitent le plus des dons, il y a principalement la recherche médicale, la protection de l'enfance et la protection animale.

* Sondage réalisé par Odoxa pour Leetchi.com et France Bleu. Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet du 14 au 16 septembre 2022. Echantillon de 3.015 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.