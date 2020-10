SONDAGE - Générosité : les habitants du Grand Est donnent de moins en moins

Les habitants du Grand Est sont de moins en moins généreux selon un sondage Odoxa-Leetchi pour France Bleu et Le Parisien dévoilé ce mercredi. Avec la crise liée au Covid-19, c'est vers a recherche médicale et la lutte contre les maladies qu'ils ont, en priorité, orienté leurs dons.

Dans le Grand Est, comme dans le reste de la France, on donne de moins en moins selon l'Observatoire national et régional des générosités. Le sondage* réalisé par Odoxa pour Leetchi.com, France Bleu et le Parisien est dévoilé ce mercredi.. La recherche médicale est l'une des causes prioritaires. Que ce soit, en Alsace, en Lorraine ou en Champagne-Ardenne, la crise sanitaire a aussi modifié les tendances. On donne au plus prés de chez soi, à son entourage, et pour des causes qui nous ont touché. Un don sur 10 a aussi un lien avec la pandémie de coronavirus.

Toujours moins de dons

En moyenne, les habitants du Grand Est ont donné 184 euros cette année (213 euros en moyenne au national), c'est 67 euros de moins par rapport à l'an passé. Les trois quart des personnes interrogées indique que si elles donnent moins, c'est parce qu'elle peuvent moins se le permettre qu'auparavant.

La tendance ne devrait pas changer, puisque 27% des habitants du territoire expliquent qu'ils envisagent de donner encore moins dans les 12 mois à venir.

Comme dans l'ensemble de la France, dans le Grand Est, on a donné en priorité pour la recherche médicale et la lutte contre les maladies (39%). 35% des dons sont allés à la protection des animaux et la préservation des espèces, et 29% à l'aide aux personnes malades ou handicapées.

Des dons plus spécifiques liés à la pandémie

Dans le Grand Est, ces dons vont majoritairement à des associations ou fondations (38%), mais aussi, et c'est une tendance nouvelle, à destination des personnes de son entourage qui ont des difficultés (30%). Enfin 23% de cette générosité va à des personnes en difficultés que les gens ne connaissent pas (comme des personnes à la rue).

Le contexte de pandémie a modifié les comportements. Un français sur 10 a fait un don lié spécifiquement au Covid-19. Dans le Grand Est, 44% de ces dons se sont fait directement en direction des hôpitaux et du personnel soignant et 19% à destination de la recherche sur la maladie.

Les cagnottes via internet

Sur internet les cagnottes ses sont multipliées durant le confinement. Entre le 1er mars et le 31 mai, plus de 10.000 cagnottes solidaires ont été créées sur Leetchi.com.

Pour certaines, ce sont les hôpitaux ou les soignants qui étaient directement visés, comme cette cagnotte lancée pour l'équipe du service de réanimation du CHU de Reims. Elle a rassemblé 865 donateurs et permis de récolter 25 000 euros.

La cagnotte lancée pour soutenir le personnel de l'hôpital Emile Muller de Mulhouse, durement touché durant cette crise sanitaire a d'ailleurs permis de récolter plus de 57 000 euros.

* Sondage de l’Observatoire national et régional des générosités, réalisé par Odoxa pour Leetchi.com, France Bleu et Le Parisien : une enquête réalisée auprès d’un échantillon de 3.000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogées par Internet du 7 au 11 septembre 2020.

