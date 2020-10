SONDAGE - Générosité : les Normands ont donné plus cette année avec 157 euros en moyenne

La générosité des Français au cœur d'un sondage Odoxa pour France Bleu, Le Parisien et Leetchi.com ce mercredi. Selon ce sondage, les Normands ont donné plus cette année avec 157 euros, année marquée par l'épidémie de coronavirus.

Les Français donnent en moyenne 213 euros par personne par an à des associations, projets ou personnes en difficulté selon le sondage Odoxa réalisé pour France Bleu, Le Parisien et Leetchi.com publié ce mercredi*. Ce montant se situe légèrement en dessous de la mesure réalisée en septembre 2019 (225 euros).

Avec 157 euros en moyenne cette année, les Normands sont classés avant-derniers de cette étude et quittent la dernière place occupée ces dernières années. Mieux : ils ont donné en moyenne 33 euros supplémentaires par rapport à l'année précédente (124 euros).

Le sondage montre des tendances inédites au sortir d’une année marquée par la crise sanitaire du Covid-19. Alors que la prolongation de la crise sanitaire et les prévisions de récession économique historique pourraient avoir détourné les Français du don d’argent, l’impact du coronavirus sur les comportements de dons est plus complexe.

Au cours des 12 derniers mois, le don moyen par Français a effectivement baissé… mais les moins de 35 ans et les foyers à bas revenus ont plus donné qu’auparavant alors que c’est chez les 50-64 ans et dans les foyers à hauts revenus, populations réalisant les niveaux de dons les plus élevés, que la baisse du don est la plus importante. La propension des Français à donner est par ailleurs restée la même : la part d’entre eux déclarant qu’il leur arrive de faire des dons est tout à fait stable en 2020.

8% des Français ont fait un don spécifiquement à l’épidémie de Covid-19

Au total, 8% des Français ont fait un don spécifiquement à l’épidémie de Covid-19 cette année.

En Normandie, les dons en lien avec l’épidémie de Covid-19 ont été dirigés en priorité vers la recherche sur le Covid (40%), puis les hôpitaux et le personnel soignant (32%) et enfin devant l’aide aux personnes en situation de précarité (15%).

Sondage Odoxa pour France Bleu, Le Parisien et Leetchi.com - capture d'écran

Causes soutenues : recherche médicale, protection animale et protection de l'enfance en tête

Parmi les causes qui profitent le plus les dons en Normandie, il y a principalement la recherche médicale, la protection de l'enfance et la protection animale.

En revanche, l'étude constate un intérêt à la baisse en ce qui concerne l'aide aux personnes malades ou handicapées, la lutte contre la pauvreté et la protection de l’environnement.

Sondage Odoxa pour France Bleu, Le Parisien et Leetchi.com - capture d'écran

Vers un repli du don sur son entourage plutôt que vers les associations ?

Autre point marquant : 66% des Français déclarent que dans les années qui viennent, ils auront plutôt tendance à privilégier les dons à des personnes en difficulté de leur entourage.

Ce point arrive très nettement devant leur volonté de donner à des associations locales (47%, -3pts) ou à une cause ciblée (46%, -1pt) alors que ces trois propositions obtenaient les mêmes taux d’intentions l’an passé. Les associations et l’entourage sont les premiers bénéficiaires des dons mais ces derniers prennent des formes multiples comme c'est le cas en Normandie.

Sondage Odoxa pour France Bleu, Le Parisien et Leetchi.com - capture d'écran

Enfin, durant les 12 prochains mois, par rapport au 12 mois précédents, les Normands ont l'intention de faire moins de dons (-24) soit la même dynamique qu'au niveau national (-23).

Sondage Odoxa pour France Bleu, Le Parisien et Leetchi.com - capture d'écran

La plateforme de cagnottes en ligne Leetchi - également associée à ce sondage - observe une baisse globale du montant de la cagnotte solidaire moyenne. En Normandie, l'une des cagnottes qui a remporté le plus de succès est "Unis pour Evreux". Sous l’impulsion du footballeur Mathieu Bodmer, l’Association des Jeunes de la Madeleine s’est mobilisée pour soutenir le personnel soignant et les personnes en situation de précarité.

* Sondage réalisé par Odoxa pour Leetchi.com, France Bleu et Le Parisien. Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet du 7 au 11 septembre 2020. Echantillon de 3 000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

L'enquête complète