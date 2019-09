SONDAGE - Générosité : les Normands sont-ils près de leurs sous ?

La générosité des Français au cœur d'un sondage Odoxa-Leetchi pour France Bleu et la presse régionale ce mercredi 25 septembre 2019. Selon ce sondage, les Normands sont tatillons pour les dons d'argent mais ils sont plus généreux quand il s'agit de faire des dons matériels.

Normandie, France

Les Français donnent en moyenne 225 euros par personne et par an selon le sondage Odoxa-Leetchi réalisé pour France Bleu et Le Parisien publié ce mercredi 25 septembre 2019. Avec 124 euros en moyenne chaque année, les Normands sont les mauvais élèves du classement des régions - comme l'année dernière - (précisions sur la méthode adoptée et intégralité du sondage à lire plus bas) mais partout en France, l'observatoire des générosités de l'institut de sondage Odoxa note une baisse des dons.

Climat social, pouvoir d'achat et besoin de transparence

Les sondeurs expliquent cette baisse de la générosité par un "climat social en tension", le "sentiment d'un pouvoir d'achat en berne" et "le besoin de transparence sur l'utilisation des dons." Conséquence de ce besoin de transparence, les "Français se tournent de plus en plus vers des dons plus directs et ciblés." Quant à savoir pourquoi les Normands passent pour les plus pingres de France avec ce sondage, les enquêteurs d'Odoxa remarquent que les régions les plus riches sont celles qui donnent le plus (PACA ou Ile de France) mais aussi que la moitié Est de la France est plus généreuse que l'Ouest.

Top 5 des régions de France les plus généreuses selon le sondage Odoxa-Leetchi. - Capture d'écran

"Les causes aussi évoluent, au profit de celle des animaux et de l'environnement" notent les sondeurs. Les Normands quant à eux citent la recherche médicale et la lutte contre les maladies comme cause prioritaire, avant la protection des animaux et la préservation des espèces puis la lutte contre la pauvreté.

Adeptes des dons "matériels"

Ceci dit, si les Normands sont peut-être près de leurs sous, ils sont plus généreux quand il s'agit de faire des dons "matériels". Vêtements, jouets, livres, nourriture ou meubles : les Normands assurent qu'ils répondent à l'appel sur ce terrain même si, à l'échelle nationale, ces dons sont aussi en baisse selon les sondeurs.

La plateforme de cagnottes en ligne Leetchi est également associée à ce sondage et elle observe une baisse globale du montant de la cagnotte solidaire moyenne. En Normandie, l'une des cagnottes qui a remporté le plus de succès est celle qui a permis d'éviter à deux lions, Timba et Kassanga, de finir leur vie dans un cirque alors que la pension pour félins où ils vivaient en Seine-Maritime se préparait à les vendre.

Sondage Odoxa - Leetchi : enquête réalisée auprès d'un échantillon de Français interrogés par internet du 28 août au 3 septembre 2019. Echantillon de 3.005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.