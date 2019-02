SONDAGE - Les Franciliens "heureux" mais inquiets de la dégradation de leur cadre de vie

Le cabinet d'études Elabe dévoile ce mardi une enquête sur le moral des Français réalisée pour l’institut Montaigne et franceinfo. Elle révèle que les trois quarts des Franciliens s'estiment heureux mais s'inquiètent pour le vivre-ensemble et aspirent à un meilleur cadre de vie.

"Une région dynamique mais un cadre de vie dégradé". D’après un sondage baptisé La France en morceaux publié ce mardi* et réalisé par le cabinet d'études Elabe pour l'institut Montaigne et franceinfo, les trois quarts des Franciliens (75%) se disent heureux, un chiffre supérieur de 2 points par rapport à la moyenne nationale. Mais s'ils se réjouissent de vivre dans une région qu'ils jugent plus dynamique que les autres, ils s’inquiètent de voir leur cadre de vie et le vivre-ensemble se dégrader.

Un territoire perçu comme bien équipé et plus dynamique que les autres

Les transports, les commerces et les équipements publics sont perçus comme les trois principaux de la région. 57% des Franciliens estiment ainsi que le réseau de bus, métro, rer et tram est la principale qualité du territoire et que la région est bien desservie. Un chiffre supérieur de 32 points à la moyenne nationale (25%).

En outre, les habitants de l'Ile-de-France éprouvent moins qu'ailleurs le sentiment que les services publics disparaissent (29% contre 37% pour la moyenne nationale). 44% estiment notamment que leurs enfants ont un accès à l’éducation leur permettant de réussir leur vie professionnelle (+13 points par rapport à la moyenne nationale).

Le dynamisme économique et le sentiment que les infrastructures sont de meilleures qualité qu'ailleurs attire une population plus jeune que la moyenne, diplômée, appartenant aux catégories sociales supérieures et mobiles : les "Affranchis". Elle est particulièrement présente à Paris (37%), mais plus minoritaire en Seine-et-Marne (15%), en Seine-Saint-Denis (20%) et dans l’Essonne (22%).

Un cadre de vie qui laisse à désirer et des inquiétudes sur le vivre-ensemble

Toutefois plus de la moitié des Franciliens (56%) quitteraient l’Île-de-France pour une autre région s’ils en avaient l’opportunité (+14 points par rapport à la moyenne nationale). C'est la région à laquelle ses habitants sont la moins attachés.

Parmi les raisons invoquées : le cadre de vie, et les difficultés à vivre-ensemble. "Seuls" 60% des Franciliens (-6 points par rapport à la moyenne nationale) considèrent qu’il fait bon vivre dans leur quartier, leur commune. Il s'agit du deuxième taux le plus faible toutes régions confondues.

Le climat, la pollution, l'insécurité et la faiblesse du lien social alimentent ce sentiment. L’Île-de-France est la région où les habitants se sentent le moins en sécurité (60%, -7 points par rapport à la moyenne nationale). Celle aussi où les habitants subissent le plus le manque de civisme, d'entraide et de fraternité (28%, -5 points par rapport à la moyenne nationale). Moins d’un Francilien sur deux fait ainsi confiance aux gens qui vivent autour de lui.

* Parmi les 10.010 personnes qui ont répondu à l’enquête du Baromètre des Territoires, 1.202 sont des Franciliens. Ils composent un échantillon représentatif de la population d’Ile-de-France constitué à partir de quotas sur les variables de genre, d’âge, de catégorie socio-professionnelle et de taille d’agglomération.