Occitanie, France

En moyenne chaque année, les Français font don de 246 euros aux associations, projets et personnes, selon l'Observatoire national et régional des générosités, un sondage* Odoxa - Leetchi pour France Bleu et la PQR. L'Occitanie se classe à la quatrième place des régions les plus généreuses, derrière PACA, l'Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, avec 225 euros donnés par an. Le panier moyen est inférieur à 50 euros et le levier essentiel du don est la transparence. Les principales causes bénéficiaires sont la recherche médicale, la protection de l'enfance et la lutte contre la pauvreté.

Les dons ne se limitent pas à de l'argent

Si un Français sur deux fait des dons d’argent au moins une fois par an à des personnes en difficulté de son entourage et à des associations, à peine 4 sur 10 donnent à des personnes en difficulté qu'ils ne connaissent pas, comme à des mendiants dans la rue, par exemple. En Occitanie, ce taux grimpe à 45%. Mais les dons ne se limitent pas à de l'argent : dans la région, 71% des personnes interrogées font des dons en nature : vêtements (81%), jouets ou livres (60%), meubles (37%), nourriture ou un peu de leur temps, en s'engageant dans le bénévolat.

Les trois quarts des Français se disent généreux, tout en considérant à 53% que leurs concitoyens sont pingres. En Occitanie, 78% des personnes interrogées s'estiment généreuses mais pensent à 59% que le pays ne l'est pas et à 56% que les autres habitants de la région sont avares.

La générosité s'exprime aussi via les cagnottes solidaires

Un tiers des Français a déjà levé des fonds pour une cause ou souhaiterait le faire. Même proportion dans la région, où les cagnottes solidaires se développent : l'Occitanie est troisième dans le Top 5 des régions ayant collecté le plus de dons sur Leetchi, avec 34 euros de participation moyenne par personne pour des collectes d'un montant moyen de 685 euros.

Parmi ces initiatives, la cagnotte "Une auto pour Élo", lancée en novembre dernier pour financer un véhicule adapté au handicap d'une jeune myopathe, ou encore la cagnotte "Soutien à un apiculteur", lancée début mai pour aider Nicolas, un apiculteur ariégeois qui a perdu 24 de ses ruches à cause des pesticides.

Le sondage détaillé

Consultez l'intégralité du sondage, au niveau national et région par région.

* Enquête réalisée auprès d’un échantillon représentatif de la population française de 3.015 personnes, âgées de 18 ans et plus, interrogées par Internet du 26 avril au 2 mai 2018.