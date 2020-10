SONDAGE - L'Occitanie, deuxième région la plus généreuse de France

Selon un sondage Odoxa-Leetchi pour France Bleu et Le Parisien dévoilé ce mercredi, l'Occitanie est la deuxième région la plus généreuse de France, avec un niveau de don proche de celui observé en 2019 (226 euros). Parmi les causes privilégiées, la recherche médicale et la lutte contre les maladies.

Selon l'Observatoire national et régional des générosités, réalisé par Odoxa pour Leetchi, France Bleu et Le Parisien publié ce mercredi, les Français sont aussi nombreux à donner en 2020, mais ils donnent moins. Au cours des 12 derniers mois, marqués par la crise du coronavirus, le don moyen par Français a effectivement baissé (213 euros contre 225 en 2019), mais la propension à donner est par ailleurs restée stable (39% contre 41% en 2019). Autres observations de ce tableau de bord 2020 de la générosité en France : une tendance à un repli du don vers l’entourage, et des dons spécifiques liés à la pandémie de Covid-19. Près d'un Français sur 10 a fait un don lié à la crise sanitaire en 2020.

La région Occitanie occupe la deuxième place du palmarès régional de la générosité, derrière l'Île-de-France et devant les Hauts-de-France. En Occitanie, le niveau de dons est stable, proche de celui observé en 2019 (226 euros cette année, soit -9 euros par rapport à l'an dernier).

Les régions les plus généreuses selon l’Observatoire national et régional des générosités - Odoxa

La recherche médicale et la lutte contre les maladies, premières causes en Occitanie

La tendance est nationale : 40% des donateurs français privilégient la recherche médicale et la lutte contre les maladies. En Occitanie, cette cause rassemble 36% des donateurs, devant la protection de l'enfance (30%) ou la protection des animaux et la préservation des espèces (28%). En 2020 dans la région, les dons spécifiques liés à la crise du coronavirus ont été dirigés vers les hôpitaux et le personnel soignant (42%), la recherche sur le Covid-19 (28%) et les personnes en situation de précarité (15%).

Des dons à l'entourage plutôt qu'aux associations

Comme dans le reste du pays, les habitants de la région ont privilégié leur entourage plutôt que les associations ou fondations en 2020. Si la part des dons vers les associations reste forte (38% contre 26% au niveau national), elle est en baisse d'un point par rapport à 2019. Cette inflexion a bénéficié cette année aux dons financiers vers des membres de la famille ou des proches (37%, +3).

Et la tendance ne fera que s'accentuer dans les années à venir : dans les 12 prochains mois, les habitants d'Occitanie prévoient d'être encore moins généreux. Au niveau national, 66% des personnes interrogées auront tendance à aider directement des personnes en difficultés de leur entourage dans les années à venir.

Sondage Odoxa - Leetchi : enquête réalisée du 7 au 11 septembre 2020 auprès d'un échantillon de 3.000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.