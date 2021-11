SONDAGE - La Nouvelle-Aquitaine, "un territoire où il fait bon vivre"

À la lecture du Baromètre des territoires*, enquête menée par le cabinet d'étude Elabe pour nos confrères de France Info, publiée ce mardi, la Nouvelle-Aquitaine semble être une région "où il fait bon vivre" même si le climat économique, social et environnemental suscite des inquiétudes. En Nouvelle-Aquitaine, les habitants se déclarent plus heureux qu'en 2018 (37% déclarent être "très heureux") ; 73% estiment que leur commune, leur quartier est un endroit où il fait "bon vivre". Et 63% n'ont pas envie de quitter la région qui apparaît comme "le choix du cœur".

Paysages, climat et gastronomie

C'est la troisième région de France après la Bretagne et l'Occitanie où les habitants sont si attachés à leur environnement. D'ailleurs, les habitants de Nouvelle-Aquitaine sont plus nombreux que la moyenne nationale à apprécier leur lieu de vie pour ses paysages, pour son climat et pour sa situation environnementale. Le sentiment de vivre dans un territoire à l'abri des pollutions est particulièrement marqué dans la région. Enfin, par rapport aux autres régions, les Néo-Aquitains citent plus particulièrement la gastronomie comme une qualité de leur lieu de vie.

Les transports comme point négatif

En revanche, le climat économique suscite des inquiétudes et les difficultés à se déplacer dans la région créent des tensions. Comme lors du Baromètre des territoires publié en 2019, les transports sont cités comme défaut majeur de la région (pour 56% des personnes interrogées, c'est le problème numéro 1). Les habitants de Nouvelle-Aquitaine citent ensuite l'économie et les équipements publics, la disparition des services publics et notamment l'accès aux soins qui est jugé "long, complexe ou partiel" pour 36% des personnes interrogées. Par ailleurs, le pouvoir d'achat demeure une préoccupation majeure qui pèse sur le quotidien. Seuls 21% des habitants bouclent sereinement leurs fins de mois.

Comme l'ensemble des Français interrogés dans cette enquête, les Néo-Aquitains considèrent que "ce qui divise les Français est plus fort que ce qui les rassemble" et estiment que "le respect est la valeur la plus importante pour construire la société de demain". Le constat de l'urgence climatique est également largement partagé. Quant aux polémiques sur la pandémie de coronavirus, selon ce sondage, 65% des habitants de Nouvelle-Aquitaine sont favorables au pass sanitaire et 28% des personnes vaccinées déclarent l'avoir été par la contrainte (c'est quatre points de moins que la moyenne nationale).

*Parmi les 10.052 personnes qui ont répondu à l’enquête du Baromètre des Territoires, 803 vivent en Nouvelle-Aquitaine. Ces 803 personnes constituent un échantillon représentatif de la population de la région constitué à partir de quotas sur les variables de genre, d’âge, de catégorie socio-professionnelle et de taille d’agglomération.