un sondage Odoxa - Leetchi pour France Bleu et la presse régionale est publié ce mardi 19 juin sur la générosité des Français. La PACA se hisse en tête du palmarès, c'est la région la plus généreuse de France.

Le sondage Odoxa - Leetchi pour France Bleu et la presse régionale sur la générosité des Français est publié ce mardi 19 juin. Il a été réalisé auprès d’un échantillon représentatif de 3.015 personnes. Et le premier résultat indique que les Français sont généreux, mais qu’ils l’ignorent. Le deuxième enseignement de cette étude fait de la PACA la région la plus généreuse de France. Enfin, la recherche médicale est la cause plébiscitée par les Français pour leurs dons et la transparence est un levier essentiel pour susciter cette générosité. Les chiffres détaillés pour la région PACA.

La PACA, région la plus généreuse

Dans le top 5 des régions ayant collecté le plus des dons sur les cagnottes solidaires Leetchi, la Provence-Alpes-Côte d’Azur arrive en quatrième position avec une participation moyenne de 35 euros pour un montant de la cagnotte moyenne de 804 euros.

En moyenne, chaque année, un habitant de PACA donne 363 euros à des associations, fondations, projets ou directement à des personnes en difficulté. C’est le montant le plus élevé en France, la somme d’argent donnée en moyenne par an étant de 246 euros.

En moyenne, un Français sur deux fait des dons d’argent au moins une fois par an, à des associations ou à des personnes en difficulté de son entourage. Sept Français sur dix font des dons autres que d’argent à des particuliers : la PACA est en deuxième position, dans le top 3, avec 74% de donneurs quand la moyenne arrive à 71%.

Plus de trois Français sur quatre se disent généreux

Les habitants de PACA se sentent généreux pour 77% d’entre eux, c’est le troisième score régional, quand la moyenne est à 74%. Mais moins d’un Français sur deux estime les autres généreux. En PACA, 47% des habitants pensent les Français généreux, quand la moyenne nationale est à 46%. Les Provençaux sont encore moins positifs sur leurs voisins en estimant que 44% seulement des habitants de PACA sont généreux.

Parmi les éléments incitant à faire des dons : la transparence arrive en tête avec 41%, savoir où et à qui le don sera versé (40%) et quel sera l’effet de son don (33%). Au final, dans 84% des cas, les donneurs citent au moins une raison liée à la transparence.

Des exemples de collectes

29% des Français ont déjà levé des fonds pour une cause qui leur tient à cœur ou souhaitent le faire. En PACA, ce taux atteint 28%. Dans la région par exemple, les filles d’une habitante des Hautes-Alpes atteinte d’une grave maladie pulmonaire ont lancé une cagnotte pour réaliser son rêve : assister à un match de l’équipe du RCT au stade Mayol.

Les parents de Camille, décédée dans l’attentat de Nice, ont lancé un projet pour permettre à l’association HOPE (Humanitarian Organization Promoting Equity) d’aider des enfants en difficulté dans un pays d’Amérique du Sud. C’était une cause qui tenait à cœur Camille, ancienne membre de l’association de son école de commerce.

D’autres collectes sont en cours comme celle qui projette l’achat d’un fauteuil pour Jérémie qui vit à Toulon et évolue en championnat de France de foot-fauteuil à L’ASSE. Ou encore celle de l’association Endive 13 qui voudrait offrir une fin de vie paisible aux chiens retraités de la police nationale.

* Sondage Odoxa - Leetchi pour France Bleu et la presse régionale : une enquête réalisée auprès d’un échantillon de 3.015 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogées par Internet du 26 avril au 2 mai 2018.

L’intégralité du sondage Odoxa - Leetchi pour France Bleu et la presse régionale