Coronavirus : les attentes des Français sur le monde de demain

Quelles sont les attentes des Français sur le monde d'après ? Pour 72 % d’entre eux, la crise du coronavirus va créer une rupture et transformer en profondeur leurs modes de vie, si bien que rien ne sera plus jamais comme avant.

Un besoin de proximité avec des achats plus locaux

60 % des sondés anticipent une modification de leur manière de consommer et mentionnent notamment l’envie de faire des achats plus locaux, en circuit court et de privilégier les petits producteurs, surtout lors des courses alimentaires. La majorité des Français souhaitent désormais acheter leurs fruits et légumes chez le primeur ou via des AMAP plutôt que dans les grands rayons des supermarchés. Pour consommer des produits de saison, souvent bio ou issus de l'agriculture raisonnée.

La proximité doit être le maître mot du monde de demain selon les Français. - capture d'écran sondage BVA pour Engie Solutions

Pour le travail aussi, le mot d'ordre c'est la proximité. Pour consommer local, il faut une production locale. Une bonne partie des sondés attendent que les entreprises se réimplantent chez nous et qu'elles se fournissent en France. Pour ça, ils comptent sur une action politique menée par les départements et les régions.

Profiter davantage de la famille et des amis

Le sondage nous apprend aussi que 57 % des Français envisagent une reconfiguration de leurs priorités et valeurs, il ressort que ces changements tiennent essentiellement aux rapports qu’ils entretiennent aux autres, notamment leurs proches.

Après l’éloignement, les Français sont 36 % à avoir l’intention de profiter davantage de leurs proches et déclarent pour cela ne plus souhaiter courir après le temps voire même être prêts à déménager pour se rapprocher de leur famille. La crise sanitaire aura cependant marqué les comportements et les réflexes de distanciation semblent voués à perdurer chez une part non négligeable de la population.