SONDAGE - Les Français majoritairement attachés à leurs régions malgré les inégalités sociales et territoriales

Le cabinet d'études Elabe dévoile ce mardi une enquête sur le moral des Français réalisée pour l’institut Montaigne et franceinfo. Elle révèle que près des trois quarts des Français s'inquiètent pour l'avenir, et met en évidence des disparités sociales et géographiques.

Le cabinet d’études Elabe et l'Institut Montaigne publient ce mardi avec franceinfo une enquête sur le moral des Français, région par région, intitulée "La France en morceaux" *. Services publics, transports en communs, emploi, pouvoir d'achat, équilibre entre vie personnelle et professionnelle, avenir de leur région et du pays : 10.010 personnes ont été interrogées entre le 14 décembre 2018 et le 8 janvier 2019. Voici ce qu'il faut en retenir.

Une France divisée en quatre catégories

Selon cette enquête, 73% des Français en moyenne se disent heureux mais il existe de fortes disparités selon les régions. L'étude dresse le portrait d'une France divisée, dans laquelle quatre grands types de trajectoires sociales et territoriales se dessinent :

- les "Enracinés" : "heureux de vivre là où ils ont choisi de vivre, leur bulle personnelle est un bouclier qui les protège de la violence sociale, sans pour autant la masquer."

- les "Assignés" : qui "subissent de plein fouet les inégalités sociales et territoriales. Ils sont bloqués géographiquement et socialement. Ils dessinent leur avenir et celui de leurs enfants avec pessimisme."

- les "Affranchis" : qui "ont peu d’attache territoriale, ils réalisent leur projet de vie sans entrave, ou ont les moyens socioculturels de surmonter les obstacles, de s’emparer des opportunités et de tirer parti des évolutions de notre société, telles que la numérisation de nos vies personnelle, sociale et professionnelle, l’Union Européenne ou la mondialisation."

- et "Français sur le fil" : qui "vivent une forte tension entre leur aspiration à la mobilité sociale et territoriale et une difficulté à s’affranchir de leur situation socio-économique et des inégalités territoriales."

Ces quatre catégories sociales sont présentes dans tous les territoires mais pas dans les mêmes proportions. Les "Affranchis" qui désignent aussi les plus qualifiés et les plus aisés vivent majoritairement en centre-ville, notamment en région parisienne. Un quart d'entre eux se dit proche politiquement de La République en Marche. À l'autre bout de la chaîne, les "Assignés", majoritairement installés dans les communes rurales et dans des zones denses peu favorisées vivent en moyenne avec 1.544 euros par mois. 73% disent avoir retardé ou renoncé à un soin de santé pour raison financière l'an dernier. Enfin les "Enracinés", majoritairement retraités, sont surreprésentés en Bretagne et Nouvelle-Aquitaine.

Près d'un Français sur deux déclare avoir des fins de mois difficiles

Malgré ces inégalités territoriales, une majorité (52%) de sondés reste attachée à son territoire.

En outre, quelque soit le groupe social ou territorial la crise du pouvoir d'achat est ressentie partout. Près d'un Français sur deux (48%) affirme qu'il boucle ses fins de mois en se restreignant, y compris en Bretagne (46%), région "la plus optimiste" de France.

Enfin, s'ils sont partagés sur l'avenir de leur région, près des trois quarts des sondés (70%) sont inquiets pour l'avenir de la société française.

Les Bretons, champions de l'optimisme

"Confrontés à la crise du pouvoir d'achat dans des proportions similaires à la moyenne nationale", les Bretons se distinguent par leur optimisme. Près d'un sur deux (46%) affirme avoir du mal à boucler ses fins de mois mais les trois quarts (75%) des habitants de la région ont le sentiment qu'il fait bon vivre dans leur quartier ou dans leur commune, un chiffre supérieur de 9 points par rapport à la moyenne nationale.

Malgré un service de transports en commun qualifié de défaillant par les sondés, la Bretagne est "la région de France à laquelle ses habitants sont le plus attachés" : 26 % seulement des Bretons seraient prêts à la quitter pour une autre région, un chiffre inférieur de 16 points à la moyenne nationale.

Enfin, "s'ils portent le même regard angoissé que la plupart de leurs concitoyens sur l'avenir de la société française", plus de la moitié (57%) des Bretons sont confiants dans l'avenir de leur région.

Les habitants de Centre-Val de Loire, les plus pessimistes

À l'inverse, les habitants de la région Centre-Val de Loire "se distinguent par le pessimisme le plus élevé de toutes les régions métropolitaines." 52% se déclarent pessimistes pour l’avenir de leur région, un chiffre supérieur de 8 points par rapport à la moyenne nationale.

Si 73% des habitants du Centre-Val de Loire se disent heureux, satisfaits de équilibre de leur temps de vie personnelle, familiale, sociale et professionnelle, ils sont plus nombreux à considérer qu’ils vivent moins bien que leurs parents (+2) et que leurs enfants vivront encore moins confortablement qu’eux (+4). En cause notamment : l’accès aux services publics, et notamment au soin et aux transports, jugé plus difficile qu'ailleurs. Plus d'un habitant sur deux, 51% (un chiffre supérieur de 14 points par rapport à la moyenne nationale), estime que "les services publics disparaissent."

Les résultats région par région

* Sondage Elabe pour l'Institut Montaigne. 10.010 personnes ont répondu à l'enquête du Baromètre des Territoires réalisée en décembre 2018 et janvier 2019 auprès d'un échantillon représentatif de la population constitué à partir de quotas sur les variables de genre, d'âge, de catégorie socio-professionnelle et de taille d'agglomération.