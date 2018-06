Une majorité (61%, -5 points par rapport à janvier 2018) de Français juge que la politique migratoire et d’asile de la France est trop laxiste, 26% (+2) qu’elle est juste comme il faut. Enfin, 13% (+3) l’estiment trop ferme, selon un sondage Elabe pour BFMTV publié ce mercredi soir.

Les Français majoritairement opposés à l’accueil des migrants économiques

Les Français sont largement opposés à l’accueil en France des migrants économiques (70% y sont opposés, dont 31% très opposés). Ils sont partagés au sujet des migrants retrouvant leur famille en France (47% y sont favorables et 52% y sont opposés, dont 24% très opposés).

En revanche, les Français sont majoritairement favorables à l’accueil des réfugiés politiques (62% y sont favorables, dont 20%très favorables).

Les plus jeunes et les cadres sont plus favorables à l’accueil des réfugiés politiques (respectivement 67% et 78%), des migrants retrouvant leur famille (58% et 57%) et des migrants économiques (45% et 42%), par rapport aux autres catégories de population.

Pour deux Français sur trois, la France ne devait pas accueillir l'Aquarius

Interrogés sur le rôle de la France suite au refus de l’Italie d’accueillir l’Aquarius (navire humanitaire avec plus de six cents migrants et réfugiés à son bord), 64% des Français pensent que la France ne devait pas accueillir le navire (dont 32% non, pas du tout).

A l’inverse, 35% pensent que la France aurait dû accueillir le navire, dont 12% oui tout à fait et 23% oui, plutôt.

Interrogés sur la décision de l’Italie de fermer ses ports et de ne plus accueillir les bateaux d’ONG ayant recueilli des migrants et des réfugiés, 67% des Français sont d’accord avec cette décision, dont 34% tout à fait d’accord. A l’inverse, 32% ne sont pas d’accord avec cette décision.