Contrairement aux idées reçues, plus de trois-quarts des Français font des dons chaque année selon un sondage Odoxa - Leetchi pour France Bleu et la Presse Régionale dévoilé ce mardi. En tête des causes préférées des Français : la recherche médicale. La région PACA est la plus généreuse.

Radins les Français ? Pas du tout selon un sondage Odoxa - Leetchi réalisé pour France Bleu et la Presse Régionale* et dévoilé ce mardi. Il révèle que plus de trois-quarts des Français font chaque année des dons à des associations, des fondations, des projets, ou des particuliers. Particulièrement généreux avec la recherche médicale, les Français sont aussi très attentifs à la façon dont associations et particuliers utilisent leur argent.

Non, vos voisins ne sont pas tous pingres

Huit Français sur 10 déclarent chaque année faire des dons d’argent à des associations, fondations, projets, ou à des particuliers. En moyenne, chacun donne 246 € par an. Selon les régions, cela représente entre 0,8% et près de 2% du revenu brut disponible par habitant. Près d’un Français sur 10 (8%) donne chaque année plus de 500 € par an.

© Sondage Odoxa - Leetchi pour France Bleu et la Presse Régionale -

Principaux bénéficiaires de cette générosité : les proches en difficulté (52% des dons annuels). Les associations ou fondations arrivent en deuxième position (49%). Le don via des cagnottes ou crowdfunding a également le vent en poupe et notamment auprès des moins de 25 ans : un sur deux (50%) y a eu recours au moins une fois dans sa vie. Un Français sur cinq (19%) durant l’année écoulée.

© Sondage Odoxa - Leetchi réalisé pour France Bleu et la Presse Régionale

En outre, neuf Français sur 10 (88%) donnent chaque année des vêtements, de la nourriture ou encore du temps à une association ou à des particuliers. Pour l’essentiel, il s’agit de "dons de vêtements" (78%). Plus d’un Français sur deux donnent de la nourriture (55%), des livres et/ou des jouets (54%) ; dans une moindre mesure, le don de meubles est aussi effectué par un Français sur trois (33%).

© Sondage Odoxa - Leetchi réalisé pour France Bleu et la Presse Régionale

Si les trois-quarts des Français (74%) se perçoivent bien comme des gens "généreux", ils sont une majorité à croire que leurs concitoyens (en France ou dans leur région) ne le sont pas. Plus d'un Français sur deux (53%) estime ainsi que ses voisins sont radins.

© Sondage Odoxa - Leetchi réalisé pour France Bleu et la Presse Régionale

La recherche médicale, cause préférée des Français

Dans le top 3 des causes privilégiées par les Français : la recherche médicale et la lutte contre les maladies (43%), la protection de l’enfance (36%, 1ère dans les Hauts de France à 38%) et la lutte contre la pauvreté (35%).

© Sondage Odoxa - Leetchi réalisé pour France Bleu et la Presse Régionale

Les Français sont aussi sensibles à l’aide aux personnes malades ou handicapées (33%), la protection des animaux/la préservation des espèces (26%, 32% des plus jeunes), l’aide d’urgence aux populations victimes de catastrophes naturelles ou d’attentats (20%) et la protection de l’environnement (20% également).

PACA, région la plus généreuse de France

"Si tout le monde est globalement généreux", l'enquête relève toutefois des disparités selon l'âge et le niveau de revenus des donateurs. Les 65 ans et + donnent en moyenne deux à trois fois plus que les tranches d’âges plus jeunes (471€).

Le montant des dons varient aussi d'une région à l’autre. En tête des régions les plus généreuses figurent la région PACA (363€ par an), devant l’Ile-de-France (355€) et Auvergne-Rhône Alpes (313€).

Dans le bas du tableau, on trouve les Hauts-de-France (170€), les Pays de- la-Loire (167€) et la Normandie (163€). Dans ces régions où le revenu brut disponible par habitant est plus modeste, l’effort consenti représente un "sacrifice" plus lourd.

© Sondage Odoxa - Leetchi réalisé pour France Bleu et la Presse Régionale

Obligation de transparence

Qu'ils soient jeunes ou plus âgés, qu'ils vivent dans le sud ou dans le nord de la France, les Français exigent des "garanties" des associations ou des particuliers auxquels ils donnent.

Pour 84% des personnes interrogées, la transparence sur l’utilisation des fonds, la clarté sur le destinataire du don ou encore l’assurance que le don sert vraiment à quelque chose est ce qui incite le plus à franchir le pas.

Le sondage région par région

*Sondage Odoxa - Leetchi pour France Bleu et la presse régionale : une enquête réalisée auprès d’un échantillon de 3.015 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogées par Internet du 26 avril au 2 mai 2018.