Selon un sondage Odoxa - Leetchi pour France Bleu et la presse régionale dévoilé ce mardi, Centre-Val de Loire se classe à la 5e place des régions les plus généreuses. Les habitants de la région donnent en moyenne 212 euros par an et par personne contre 246 euros au niveau national.

Centre-Val de Loire, France

Les Français sont généreux, mais ils l'ignorent. C'est ce qui ressort d'un sondage Odoxa - Leetchi pour France Bleu et la presse régionale publié ce mardi. Huit Français sur 10 déclarent chaque année faire des dons d'argent à des associations, fondations, projets ou à des particuliers. La moyenne nationale est de 246 euros par an. Et la région Centre-Val de Loire n'a pas à rougir, elle se classe 5e des régions où l'on donne le plus. Ses habitants donnent en moyenne 212 euros chaque année. Les régions les plus généreuses sont Provence-Alpes Côte d'Azur (363 euros), l'Ile-de-France (355 euros), et Auvergne-Rhône Alpes (313 euros).

Top 3 des régions dans lesquelles le don moyen annuel est le plus élevé : PACA, Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes - © Odoxa

Pour Céline Bracq, directrice générale d’ODOXA, Centre-Val de Loire tire plutôt bien son épingle du jeu et "n'est pas très loin de la moyenne nationale. C'est logique, la région est un peu en-dessous en terme de niveau de richesse par habitant. Et si l'on compare Centre-Val de Loire aux régions voisines, elle donne plus que les Pays-de-la-Loire (45 euros de plus) et plus que la Nouvelle Aquitaine (37 euros de plus)".

Des dons en nature très importants

Centre-Val de Loire se situe même dans le TOP 3 national si l'on prend les dons en nature. 73% des habitants de la région font des dons non financiers, c'est deux points de plus que la moyenne nationale. Il peut s'agir de vêtements, de chèques restaurant, de nourriture ou d'accorder un peu de son temps. Ainsi, Auvergne Rhône Alpes, prend la médaille d’or avec 75% de dons non financiers aux particuliers ; cette région devance (de peu) PACA, médaille d’argent avec 74% et Centre-Val de Loire et Nouvelle Aquitaine, toutes deux médailles de bronze ex-aequo avec 73%.

Centre-Val de Loire arrive en 3e position pour les dons non financiers - © Odoxa

La lutte contre la pauvreté, première cause en Centre-Val de Loire

Si la recherche médicale et la lutte contre les maladies sont les premières causes pour lesquelles les Français donnent, c'est la lutte contre la pauvreté qui est la cause préférée des habitants de Centre-Val de Loire. Ils y consacrent 41% de leurs dons. Si l'on regarde au plan national, la recherche médicale est donc la plus populaire (43%), devant la protection de l'enfance (36%), la lutte contre la pauvreté (35%), l'aide aux personnes malades ou handicapées (33%), et la protection des animaux-préservation des espèces (26%). La transparence apparaît comme le principal levier des dons, pour 84% des Français. Ils veulent savoir ce qui est versé à la cause soutenue mais aussi où et à qui le don sera versé.

Les cagnottes solidaires ont le vent en poupe

29% des Français ont déjà levé des fonds pour une cause qui leur tient à cœur ou souhaitent le faire. Ce chiffre grimpe même jusqu'à 32% en Centre-Val de Loire qui se place en deuxième position à égalité avec Bourgogne-Franche Comté, derrière Auvergne-Rhône-Alpes à 33%. La cagnotte solidaire qui a récolté l'un des plus gros montants dans la région, c'est celle lancée pour aider Bernadette. Cette agricultrice berrichonne de 67 ans, endettée, a ému un groupe d'habitants de Malakoff qui a décidé de se mobiliser. 975 personnes ont été sensibles à l’histoire de Bernadette et la cagnotte a atteint 35.523€. L’objectif ayant été largement dépassé, les créateurs ont aussi décidé de développer un projet de ferme pédagogique pour permettre à des enfants de découvrir le quotidien de Bernadette.

Grâce à une cagnotte solidaire en ligne, Bernadette, cette agricultrice berrichonne, a pu garder sa ferme © Radio France - Marie-Audrey Lavaud

Dans le Cher, après l'émotion suscitée par la mort brutale en octobre dernier d'Alexis Rabier, un jeune rugbyman du XV de Bourges, une cagnotte a été lancée pour aider au financement des obsèques. Près de 12.000 euros ont été ainsi collectés. "Des gens ont participé alors qu'ils ne connaissaient pas Alexis. Il y a des événements qui rapprochent les gens et Alexis était ce genre de vecteur", se souvient Kevin Thuillier, le capitaine de l’équipe senior.

Parmi les appels aux dons en cours, on trouve cette cagnotte organisée pour Pauline. Cette jeune tourangelle de 23 ans est atteinte d'une maladie rare et neuro-dégénérative, appelée encéphalite de Rasmussen. Pour financer un séjour au Canada pour la soigner, sa famille a lancé cette cagnotte en ligne. Déjà 15.000 euros ont été récoltés.

Le sondage en intégralité

Découvrez l'intégralité du sondage Odoxa - Leetchi pour France Bleu et la presse régionale, région par région et au niveau national.

* Enquête réalisée auprès d’un échantillon de 3.015 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogées par Internet du 26 avril au 2 mai 2018.