Hauts-de-France, France

Un sondage sur la générosité des Français est publié ce mardi 19 juin 2018. Sondage Odoxa-Leetchi réalisé pour France Bleu et la presse régionale (précisions sur la méthode adoptée et intégralité du sondage à lire plus bas). Donnons-nous beaucoup à des associations, à nos proches et combien donnons-nous ? En moyenne selon ce sondage basé sur les déclarations d'un échantillon représentatif de la population, chaque Français donne 246 euros par an.

Plus les régions sont riches, plus le montant des dons est élevé

La région la plus "généreuse" de France est la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (363 euros) alors que les Hauts de France sont parmi les moins généreux de France avec 170 euros en moyenne chaque année. Une explication à cela : le niveau de revenu dans la région. Plus les régions sont riches, plus elles donnent.

Selon ce sondage Odoxa-Leetchi, en moyenne, chaque année, les habitants des Hauts-de-France donnent 170 euros à des associations, fondations, projets, personnes en difficulté, etc. - Capture d'écran

Les causes qui sont les plus soutenues sont d'abord la recherche médicale, puis la protection de l'enfance. Les Nordistes sont d'ailleurs plus sensibles que les autres à cette cause. En troisième place figure la lutte contre la pauvreté.

Des dons "en nature"

On note aussi partout en France, un boum des cagnottes ou financement participatif sur internet. Un Français sur cinq y contribue. Mais heureusement, il n'y a pas que l'argent dans la vie et le sondage mesure aussi les dons "en nature" : les vêtements, la nourriture, ou tout simplement du temps consacré à des proches. Sur ce point, les habitants des Hauts-de-France sont mieux classés puisque 66 % d'entre eux donnent chaque année autre chose que de l'argent.

Ce sondage Odoxa-Leetchi mesure aussi les dons "en nature" et les habitants des Hauts-de-France sont mieux classés dans cette catégorie. - Capture d'écran

Sondage Odoxa - Leetchi : enquête réalisée auprès d'un échantillon de Français interrogés par internet du 26 avril au 2 mai 2018. Echantillon de 3.015 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.