SONDAGE - Les Hauts-de-France, région parmi les moins généreuses en France

Hauts-de-France, France

Les habitants des Hauts-de-France sont parmi les moins généreux en France. C'est ce que révèle un sondage Odoxa-Leetchi réalisé pour France Bleu et Le Parisien publié ce mercredi 25 septembre 2019. Les habitants de la région donnent en moyenne 175 euros cette année, soit 5 euros de plus qu'en 2018. Mais le don moyen est de 225 euros en France.

Selon le sondage Odoxa Leetchi, les Français sont moins généreux cette année - © Odoxa Leetchi

Dons d'argent

A qui les habitants de la région donnent ils de l'argent ? D'abord aux associations (38%) et aux personnes de leur entourage en difficulté (36%). Ils donnent aussi de l'argent à des personnes en difficulté qu'ils ne connaissent pas comme les mendiants dans la rue (24%). Les cagnottes ne représentent que 10% des dons.

Les causes qui sont les plus soutenues sont d'abord la recherche médicale, puis la protection de l'enfance. Les Nordistes sont d'ailleurs plus sensibles que les autres à cette cause. En troisième place figure la lutte contre la pauvreté.

Vêtements, jouets, nourriture et meubles

Ce sont des vêtements qui sont les plus donnés dans les Hauts-de-France, suivis des jouets et des livres, puis de la nourriture et loin derrière des meubles. Les Hauts-de-France suivent la tendance nationale.

Les régions les plus riches donnent davantage

Pourquoi les habitants des Hauts-de-France donnent ils moins que d'autres ? Dans le sondage Odoxa Leetchi, la région apparaît dans le bas de tableau devant la Bretagne et la Normandie, lanterne rouge du classement. L'explication est simple : les régions les plus riches sont celles qui donnent le plus (PACA ou Ile de France). On observe aussi que la moitié Est de la France est plus généreuse que l'Ouest.

Sondage Odoxa - Leetchi : enquête réalisée du 28 août au 3 septembre 2019 auprès d'un échantillon de 3.005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.