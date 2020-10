Un sondage Odoxa-Leetchi pour France Bleu et Le Parisien publié ce mercredi révèle que les Français ont été moins généreux cette année. Ils ont donné 213 euros en moyenne. C'est moins qu’en 2019. Les habitants des Hauts-de-France ont été plus généreux que l’an dernier. La région se classe troisième.

SONDAGE – Les Hauts-de-France, troisième région la plus généreuse en France

Les habitants des Hauts-de-France sont généreux. Ils ont versé cette année en moyenne 216 euros aux associations, ou directement à des personnes en difficulté. C’est un peu plus que la moyenne nationale puisque le don des Français atteint 213 euros cette année.

Les Hauts-de-France sont la troisième région la plus généreuse, derrière l’Ile-de-France, où les habitants ont fait un don moyen de 321 euros cette année et Occitanie où les habitants ont donné 226 euros.

Les habitants de notre région ont été nettement plus généreux que l’an dernier. Ils avaient donné 175 euros en moyenne aux associations ou directement aux personnes en difficulté. Cela représente 41 euros de plus. Une générosité qui permet aux Hauts-de-France de remonter de la 10e à la troisième place.

Si le don moyen a augmenté cette année dans les Hauts-de-France, 39% des habitants ont moins donné d’argent aux associations ou à leur entourage. La tendance est la même en France.

Où vont les dons ?

A qui les habitants de la région donnent-ils de l'argent ? D'abord aux associations (36%) et aux personnes de leur entourage en difficulté (31%). Mais c’est en baisse

Ils donnent aussi de l'argent à des personnes en difficulté qu'ils ne connaissent pas comme les mendiants dans la rue (27%). Les cagnottes ne représentent que 9% des dons.

Les causes qui sont les plus soutenues sont d'abord la recherche médicale, la protection des animaux et la protection de l'enfance.

La crise du Covid-19

Dans les Hauts-de-France, 9% des habitants ont fait un don lié à la crise sanitaire. C’est 1% de mieux que la moyenne nationale. Il est vrai que la région a été particulièrement touchée par l’épidémie de coronavirus, le département de l’Oise étant l’un des premiers foyers de contamination.

La moitié des dons ont été destinés en priorité aux hôpitaux et aux personnels soignants, souvent par le biais des cagnottes solidaires en ligne. (C’est seulement 38% au niveau national)

18% de l’argent a été versé à des personnes en situation de précarité. Enfin 17% de dons sont allés à la recherche contre le Covid.

L’enquête a été réalisée auprès d’un échantillon représentatif de la population française, agé de 18 ans et plus, soit 3.000 personnes interrogées par internet du 7 au 11 septembre 2020.