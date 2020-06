SONDAGE - Les trois quarts des Français ont une bonne opinion de la police, mais son image s'est dégradée

Alors que les manifestations dénonçant les violences policières se multiplient en France, un sondage réalisé pour franceinfo et Le Figaro indique que plus des trois quarts des Français ont une bonne opinion de la police. Mais son image s'est dégradée ces dernières années.

Les manifestations pour dénoncer les violences policières et le racisme au sein de la police se multiplient en France, dans le sillage de la mort de George Floyd aux Etats-Unis, alors que la famille d'Adama Traoré réclame toujours que l'affaire soit réexaminée.

Dans ce contexte, un sondage réalisé par Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et le Figaro indique que plus des trois quart des Français, soit 76%, ont une bonne opinion des policiers. Mais cette image positive s'est érodée au fil des ans. Il y a cinq ans, après les attentats de janvier 2015, 84% des Français avaient une bonne opinion de la police.

à lire aussi La sœur d'Adama Traoré appelle à une nouvelle mobilisation nationale samedi

Huit Français sur dix estiment les policiers courageux

Globalement, les Français ont une image assez flatteuse de leurs policiers. Huit sur dix (80%) les estiment courageux, et les deux tiers (65%) les trouvent efficaces. Ces impressions sont en léger retrait par rapport à 2015. 86% des personnes interrogées trouvaient alors les policiers courageux et 69% efficaces.

C'est sur la défense des valeurs républicaines que le désaveu est marqué. 84% des Français accordaient leur confiance aux forces de l'ordre sur ce sujet-là en février 2015. Ils ne sont plus que 69% aujourd'hui. De même, six personnes interrogées sur dix (60%) trouvent les policiers respectueux. C'est sept points de moins qu'il y a cinq ans.

Seuls les sympathisants des Insoumis ont une mauvaise opinion globale de la police

Cette opinion globale qui reste très majoritairement positive est partagée par les sympathisants de presque tous les partis politiques. 95% des proches du parti Les Républicains et 92% des sympathisants de La République en marche plébiscitent les policiers. Le soutien est large également pour les sympathisants RN (81%) et PS (79%). Seuls les personnes interrogées proches des Insoumis se démarquent. Elles sont 59% à avoir une mauvaise opinion des forces de police.

Les deux tiers des Français estiment que certaines personnes sont victimes de discrimination et de racisme de la part de la police

En revanche, les deux tiers des Français (65%) pensent aujourd'hui que les personnes de couleur ou d'origine étrangère sont victimes de discrimination ou de racisme de la part des policiers. Ce sont les jeunes qui en sont le plus convaincus : 79% d'entre eux pensent que les discriminations existent, et même 34% qu'elles se produisent souvent.

à lire aussi En Seine-Saint-Denis, 9 jeunes sur 10 pensent que les habitants sont discriminés par la police ou la justice

Sur cette question des discriminations, le clivage gauche-droite est clairement établi. 96% des Français proches des Insoumis, 85% des sympathisants EELV et plus des trois quarts (77%) des socialistes estiment que les discriminations sont réelles. Du côté des Marcheurs, ils sont 64% à penser que les discriminations existent bel et bien. A l'inverse, 65% des proches de LR et 63% du RN estiment qu'il n'y a jamais ou rarement de discriminations ou de racisme.

Christophe Castaner jugé pas à la hauteur

Dans le contexte de ces manifestations et de la dénonciation du racisme au sein de la police, les deux tiers des Français (65%) estiment que le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner n'est pas à la hauteur de la situation.

Politiquement, le ministre de l'Intérieur fait la quasi-unanimité contre lui. Si les Français proches du PS sont les moins sévères (53% d'entre eux désavouent l'ancien socialiste), il récolte par contre plus des deux tiers des opinions négatives des sympathisants EELV (68%). Sept sympathisants LR sur dix (70%) fustigent également la patron de la place Beauvau, tout comme 80% des RN et 83% des proches de La France insoumise. Les Français se disant proches de LREM sont les seuls à défendre le ministre de l'Intérieur. Près des deux tiers (64%) jugent Christophe Castaner à la hauteur.

Les manifestations pas légitimes pour plus de la moitié des Français

Par ailleurs, 55% des Français estiment que les manifestations contre les violences policières et le racisme dans la police ne sont pas légitimes. Selon cette enquête, les Français trouvent que les problèmes de violences policières, comme dans l’affaire George Floyd, se posent bien plus aux Etats-Unis qu’en France.

Mais là aussi, le clivage politique est marqué : 84% des proches des Insoumis trouvent les manifestations légitimes, comme près des deux tiers (64%) des sympathisant EELV et 57% des socialistes. A l'inverse, 69% des RN et 84% des proches de LR dénoncent ces manifestations. Les personnes se disant proches de La République en marche réprouvent également à 70% les manifestations.

Cette enquête Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro a été réalisée par internet les 10 et 11 juin 2020, sur un échantillon de 1 005 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.