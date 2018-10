La Ve République fête ce jeudi ses soixante ans, et un sondage* Odoxa-Dentsu consulting pour franceinfo et le Figaro dresse pour l'occasion le classement des meilleurs Présidents. Le général de Gaulle, qui domine de la tête et des épaules le classement, a volontairement été écarté de l'étude, qui a donc uniquement pris en compte les quarante dernières années. Et c'est François Mitterrand qui arrive en tête (31%) devant Jacques Chirac (26%).

François Hollande, bon dernier

Valéry Giscard d’Estaing ne récolte que 13% des citations en tant que meilleur Président et se retrouve presque à égalité avec Nicolas Sarkozy (14%). Emmanuel Macron est avant-dernier, cité par 10% des sondés. Le chef de l'Etat qui récolte le moins d'avis positifs -deux fois moins cité que l'actuel président de la République- c'est François Hollande, avec 4% des sondés qui le considèrent comme étant le meilleur chef de l'Etat de ces quarante dernières années.

Le sondage montre par ailleurs que les Français interrogés sont plus sévères avec les Présidents les plus "récents" ou en fonction qu’avec ceux du "passé".

Une élection handicapante, un pouvoir trop personnel

Au-delà des personnes, les sondés ont été invités à donner leur opinion sur l'élection en elle-même. Premier enseignement : elle est perçue comme un "handicap". Quasiment une personne sur deux "seulement" est attachée au suffrage universel direct (53% sont attachés à cette élection, 44% ne le sont pas).

Même si 62% des personnes interrogées estiment que cette élection constitue "un moment démocratique particulièrement fort", ils sont 59% à juger notre système politique comme étant moins efficace que celui des espagnols, italiens, allemands et britanniques qui eux ont un système parlementaire. Les Français (49%) estiment qu'à moyen terme, notre système rend plus compliqué la possibilité de mener des réformes fondamentales sur la longueur.

Notre système favoriserait même "les dérives d’un pouvoir trop personnel" pour 62% des Français. Cette élection rend même un peu "fous" les hommes politiques visant la plus haute fonction de l’Etat, c'est l'avis de 71% des sondés.

* Enquête réalisée auprès d'un échantillon de 996 Français interrogés par internet les 2 et 3 octobre 2018. La représentativité de l'échantillon est assurée par la méthode des quotas.