Les Français sont généreux… mais ils l’ignorent. C'est ce qui ressort du sondage Odoxa - Leetchi pour France Bleu et la Presse Régionale dévoilé ce mardi. La Nouvelle-Aquitaine se classe à la 9e place des régions les plus généreuses.

Selon le sondage Odoxa - Leetchi pour France Bleu et la Presse Régionale publié ce mardi, huit Français sur 10 déclarent chaque année faire des dons d’argent à des associations, fondations, projets, ou à des particuliers.

Dans le détail, la Nouvelle-Aquitaine occupe la 9e place des régions les plus généreuses, sur les 12 régions étudiées. Selon le sondage, la moyenne des dons faits chaque année est de 175 euros par an et par personne dans la région. La moyenne nationale est de 246 euros. Les régions les plus généreuses sont Provence-Alpes Côte d'Azur (363 euros), l'Ile-de-France (355 euros), et Auvergne-Rhône Alpes (313 euros).

Classement des régions dans lesquelles le don moyen annuel est le plus élevé - Sondage Odoxa - Leetchi pour France Bleu et la Presse Régionale

S'ils sont moins généreux que la moyenne nationale pour les dons d'argent, les néo-Aquitains sont nombreux à faire des dons autres que de l'argent (vêtements, chèques restaurant, nourriture, temps donné à des associations de solidarité) à des particuliers : 73% déclarent pratiquer cette forme de dons.

7 Français sur 10 font des dons autres que d’argent à des particuliers - sondage Odoxa - Leetchi pour France Bleu et la Presse Régionale

D'une façon générale, les Français se disent généreux (74% au niveau national, 73% en Nouvelle-Aquitaine), mais à peine une personne sur deux estime que leurs concitoyens le sont (46% au niveau national comme en Nouvelle-Aquitaine).

Parmi les causes privilégiées par les Français, la recherche médicale est la plus populaire (43% disent la privilégier), devant la protection de l'enfance (36%), la lutte contre la pauvreté (35%), l'aide aux personnes malades ou handicapées (33%), et la protection des animaux / préservation des espèces (26%).

La transparence apparaît comme le principal levier des dons, pour 84% des Français.

* Enquête réalisée auprès d’un échantillon de 3.015 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogées par Internet du 26 avril au 2 mai 2018.

L'intégralité du sondage Odoxa - Leetchi pour France Bleu et la Presse Régionale