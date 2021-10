Sondage Odoxa pour France Bleu : les impôts préoccupent plus les Franciliens que le prix de l'essence

Quelle est l'opinion des Franciliens sur le pouvoir d'achat et la fiscalité. Odoxa et Groupama ont réalisé un sondage à ce sujet pour France Bleu. Principal constat : les Franciliens sont moins préoccupés par le prix des carburants que par les impôts et les taxes.

Si tous les Français sont préoccupés par leur pouvoir d'achat, ce n'est pas un sujet prioritaire pour une majorité de Franciliens qui ne mettent pas non plus les hausses du prix du carburant en tête des dépenses les plus difficiles à supporter.

C'est ce que révèle un sondage sur le pouvoir d'achat et la fiscalité des Français réalisé par Odoxa et Groupama pour France Bleu auprès d'un échantillon de 3.010 personnes âgées de 18 ans et plus interrogées par Internet du 5 au 11 octobre 2021.

En Ile-de-France

Le pouvoir d'achat

Si le pouvoir d'achat préoccupe la plupart des Français qui estiment par ailleurs qu'il se dégrade, il y a des différences entre les régions. C'est en Ile-de-France qu'on se déclare le moins préoccupé par le pouvoir d'achat.

Il y a seulement 39% des Franciliens qui disent que c'est un sujet "très important" pour eux. C'est peu par rapport à la Nouvelle Aquitaine la région où on est le plus préoccupé (50%) par ce pouvoir d'achat.

Cela s'explique, indique Odoxa, par le niveau de vie des habitants : en Ile-de-France le niveau de vie est largement au-dessus du niveau de vie médian en France alors qu'il est en dessous en Nouvelle Aquitaine or les foyers les plus aisés sont moins préoccupés par ce sujet que les foyers les plus modestes.

Ils sont 71% à estimer que leur pouvoir d'achat se dégrade contre 75% en France.

Le pouvoir d'achat - Odoxa

Les dépenses de carburant

Là aussi, l'Île-de-France est à part. C'est en province où on a souvent besoin de sa voiture tous les jours que les hausses du prix des carburants sont les plus difficiles à supporter (44%).

Dans l'agglomération parisienne, 30% seulement des habitants utilisent leur voiture tous les jours ou presque (50% au niveau national). Résultat : les dépenses de carburants arrivent en dernière position des dépenses les plus difficiles à supporter.

Dans notre région ce sont les impôts et les taxes qui arrivent en tête pour 41% des Franciliens suivis par les dépenses de fuel, de gaz et d'électricité (36%). Seuls 29% jugent que les dépenses de carburant sont difficiles à supporter.

En France

Selon ce sondage, pour 90% des Français "le pouvoir d'achat est un sujet de préoccupation important" et pour 75% ce pouvoir d'achat se dégrade. Les dépenses de carburants sont les plus difficiles à supporter pour 44% des personnes interrogées.

Lorsque le prix de l'énergie augmente, une majorité de Français réduit sa consommation de chauffage ou d'eau chaude et ils cherchent à faire des économies en diminuant les sorties et les loisirs.