SONDAGE - Reconfinement : beaucoup de sorties et des gestes barrières peu respectés en PACA

Le ressenti des Français face au nouveau confinement est analysé par le baromètre des territoires réalisé par Odoxa-CGI pour France Bleu et franceinfo publié ce lundi. Les différences sont nombreuses entre le confinement d'avril et celui de novembre, y compris en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Après une étude sur les Français et le confinement parue en avril dernier, le baromètre des territoires réalisé par Odoxa-CGI pour France Bleu et franceinfo publié ce lundi 30 novembre*, offre un nouveau regard sur l'état d'esprit des Français face au reconfinement et sur leur ressenti de la gestion locale de l'épidémie de Covid-19.

Un nouveau confinement à domicile

Premier enseignement de ce nouveau baromètre : les habitants de la région PACA sont globalement nombreux à être restés chez eux (8% de départs), contrairement aux Franciliens (14%) et aux habitants des Hauts-de-France (13%) qui ont souvent déserté leur domicile pour ce nouveau confinement. La grande majorité des Français est cependant restée dans son lieu de résidence principal.

Déplacements pendant le reconfinement, par région - Odoxa

Des fourmis dans les jambes

Différence majeure avec le premier confinement : à peine 9% des actifs télétravaillent à plein temps c’est deux fois moins que lors du premier confinement. Et les règles assouplies en novembre semblent avoir donné des envies de balades aux Français. Si en avril, la moyenne était de 2,4 sorties par semaine sur l'ensemble du territoire, le chiffre triple quasiment en novembre, à 7,1 sorties hebdomadaires. Et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 36% des habitants disent avoir effectué plus de sept sorties par semaine, principalement pour effectuer des achats ou pour raisons professionnelles. La région se classe troisième de la fourchette haute, derrière Auvergne-Rhône-Alpes et l'Île-de-France.

Des gestes barrières perçus comme peu respectés

En matière de gestes barrières et de distanciation physique, les habitants de la région PACA font figure de mauvais élèves. Selon le baromètre, 61% des personnes interrogées localement estiment qu'ils ne sont pas respectés. C'est le double de la Bretagne, où seulement 29% des habitants estiment qu'il y a du laisser-aller dans le respect des règles sanitaires.

Perception du respect des gestes barrières, par région - Odoxa

Les hôpitaux régionaux sous tension mais efficaces

La gestion locale de l'épidémie est aussi évoquée dans le baromètre. Et si la plupart des Français critique l'action du gouvernement, ils sont globalement satisfaits de la réactivité de leurs élus locaux et des hôpitaux de leurs régions. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, les trois quarts de personnes interrogées (76%) pensent que les hôpitaux de la région arrivent à faire face à la crise.

Perception de la gestion de la crise dans les hôpitaux, par région - Odoxa

Consultez le baromètre des territoires

* Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet du 13 au 19 novembre 2020. Echantillon de 3.003 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.