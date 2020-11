Les Normands effectuent davantage de sorties pendant ce deuxième confinement. Mais ils n'ont pas fui leur résidence principale. C'est ce qui ressort d'un sondage Odoxa-CGI pour France Bleu et franceinfo publié ce lundi. Et ce n'est pas le seul enseignement de cette enquête.

SONDAGE - Reconfinement : les Normands sont restés chez eux mais font plus de sorties

Les Normands ne vivent pas ce deuxième confinement de l'année comme le premier. C'est ce que révèle un sondage Odoxa-CGI pour France Bleu et franceinfo publié ce lundi. Ils sont restés dans leur résidence principale mais sortent davantage qu'au printemps. Le télétravail a aussi moins la cote. C'est le principal enseignement de cette enquête*.

Plus de sorties

Pendant le premier confinement, les habitants de la région avaient déclaré sortir en moyenne deux fois par semaine, pour faire leurs achats de première nécessité, prendre l'air, faire de l'activité physique, promener leur animal de compagnie ou encore se rendre sur leur lieu de travail. Cette fois, ils déclarent sortir une fois par jour en moyenne.

Ce n'est pas vraiment une surprise. Cette fois, certains parents doivent conduire leurs enfants à l'école et aller les chercher. Fini les cours à la maison. Cela veut dire plus de déplacements et donc de sorties.

Moins de télétravail

Le télétravail a aussi moins la cote cette fois. Il n'est pas toujours possible. En tout cas, six salariés sur 10 affirment se rendre tous les jours à leur travail. C'est beaucoup plus que pendant le premier confinement. Actuellement, un salarié sur 10 seulement fait du télétravail à temps plein. C'est deux fois moins qu'au printemps.

Pas d'exode en Normandie

Les Normands sont peu nombreux à avoir quitté leur lieu de résidence habituelle pour se mettre au vert et mieux vivre ce deuxième confinement. Selon le sondage Odoxa-CGI, 8% des habitants de la région ont déménagé provisoirement. Il s'agit principalement des étudiants. Pour certains, le premier confinement dans une chambre universitaire ou un studio a été vécu comme difficile et long. Cette fois, ils n'ont pas été pris au dépourvu. Les étudiants ont eu le temps d'organiser un retour au domicile familial pour ne pas être isolé pendant cette nouvelle période de confinement.

Moins stressés mais plus déprimés

En Normandie, comme partout en France, les habitants affirment être moins stressés que lors du premier confinement. Mais ils se sentent déprimés. Un sentiment qui s'explique par la durée de la crise sanitaire. Cela fait maintnant dix mois que la France est touché par l'épidémie de Covid-19. Les plus déprimés sont les moins de 25 ans. Ce sont surtout les étudiants qui expriment ce sentiment.

Les gestes barrière et la distanciation plutôt bien respectés

Les gestes barrières et la distanciations sont ils bien respectés en Normandie ? Selon le sondage, 64% des personnes interrogées estiment que c'est le cas. C'est un résultat bien meilleur que celui obtenu à l'échelle nationale (55%) et dans la plupart des régions. La Provence-Alpes-Côte-d'Azur est la région la moins bien notée dans l'hexagone.

* Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet du 13 au 18 novembre 2020. Echantillon de 3.003 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.