SONDAGE - Reconfinement : sept Français sur dix approuvent le nouveau confinement mis en place

Selon un sondage Odoxa-Dentsu consulting pour franceinfo et Le Figaro publié ce jeudi, sept Français sur dix approuvent le nouveau confinement mis en place par Emmanuel Macron pour freiner la propagation du coronavirus.

Les Français préfèrent le nouveau confinement, mis en place ce jeudi, au couvre-feu appliqué la semaine dernière. C'est en tout cas ce que révèle un sondage Odoxa-Dentsu consulting pour franceinfo et Le Figaro publié ce jeudi : 70% des Français approuvent le reconfinement, soit six points de plus que pour le couvre-feu.

Quelles sont les mesures approuvées ?

Les Français approuvent majoritairement les modalités de ce reconfinement, notamment :

L'incitation au télétravail mais avec possibilité pour les salariés de continuer à se rendre au travail (85%)

Le maintien des services et transports publics (76%)

La fermeture des universités (73%)

La possibilité de rendre visite aux personnes dans les Ehpad (70%)

Le maintien de l'ouverture des crèches, écoles, collèges et lycées (64%)

Toutefois, une courte majorité (52%) désapprouve la fermeture des commerces non essentiels pendant au moins 15 jours.

La moitié des Français pas convaincue par les propos d'Emmanuel Macron

Concernant l'intervention télévisée du chef de l'Etat mercredi soir, 51% des Français se disent convaincus par ses propos.

C'est plus que lors de l'annonce du couvre-feu mais cela montre surtout que le président a "encore du mal à convaincre la moitié de la population, note Odoxa. Nous sommes loin des 65% enregistrés lors de l'instauration du premier confinement, avant 'l'affaire' des masques et avant que le virus ne fasse des ravages au sein de la population".

Ce sondage a été réalisé par internet les 28 et 29 octobre 2020 auprès d'un échantillon de plus de 1.000 Français représentatif de la population française.