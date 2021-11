SONDAGE - Santé et pouvoir d'achat, principales préoccupations des habitants du Centre-Val de Loire

Comment les habitants du Centre-Val de Loire se sentent, après un an et demi de pandémie de Covid-19 ? La 2e édition du Baromètre des territoires est publiée ce mardi par Elabe et l’Institut Montaigne avec la SNCF pour France Info. Santé et pouvoir d'achat sont toujours prépondérants.

Après plus d'une année de pandémie de Covid-19 et à quelques mois de la présidentielle, la 2e édition du Baromètre des territoires publiée ce mardi par Elabe et l’Institut Montaigne avec la SNCF pour France Info est un référentiel sur le moral des Français. L'institut de sondage s'est attaché à distinguer les résultats, région par région, de quoi mettre en lumière le ressenti des habitants du Centre-Val de Loire. Sont-ils optimistes pour l'avenir ? Quels sont les sujets qui les préoccupent le plus ? Comment jugent-ils la politique anti-Covid ? Découvrez les résultats de cette grande enquête*.

La première idée marquante de ce sondage pour le Centre-Val de Loire est que les habitants n'ont pas un attachement très fort à leur région. Seuls 48% se disent attachés au Centre-Val de Loire, 46% à leur département. Pour autant, deux tiers des personnes interrogées estiment qu'il y fait bon vivre. Et surtout, quasiment sept personnes sur dix déclarent être "satisfaites de l'équilibre entre leur vie personnelle, professionnelle et familiale", quasiment la même proportion qu'au niveau national.

Transports, vie économique et services publics, maillons faibles du Centre-Val de Loire

Les points noirs de la région Centre-Val de Loire sont multiples à écouter ceux qui y vivent, à commencer par la disparition des services publics. 46% des personnes interrogées font ce constat, soit le plus haut niveau de mécontentement de toutes les régions hexagonales. Même constat pour l'accès au soins, excessivement difficile pour 37% des habitants. Là aussi, la désertification médicale est fortement ressentie par les habitants du Centre-Val de Loire. C'est particulièrement vraie dans le Berry.

Autre difficulté évoquée, les transports, "cités comme défaut majeur de la région par 49% des personnes interrogées". 46% estiment qu’ils n’ont aucun accès ou un accès compliqué aux infrastructures permettant de se déplacer facilement, ce qui place, là encore, le Centre-Val de Loire comme l'une des pires régions en France dans le ressenti de ses habitants. Des habitants qui citent ensuite l’activité économique (39%), les commerces (33%) et les équipements publics (30%). Dans tous ces domaines, ils dressent un constat sévère.

Le pouvoir d'achat, préoccupation des habitants du Centre-Val de Loire

Il était déjà deuxième préoccupation des habitants du Centre-Val de Loire lors du premier Baromètre des territoires, le pouvoir d'achat est encore largement cité par les personnes interrogées, à hauteur de 34%. Un habitant sur trois déclare être "systématiquement ou régulièrement à découvert, en moyenne le 18 du mois". Un habitant sur quatre dit rencontrer des difficultés pour payer sa facture d'énergie. Autant de données qui font du Centre-Val de Loire l'une des régions en France où ces questions sont centrales.

Deux habitants sur trois du Centre-Val de Loire favorables au pass sanitaire

Dans ce Baromètre des territoires 2021, l'institut de sondage a interrogé les gens sur les suites de l'épidémie de Covid-19. Deux habitants sur trois sont favorables au pass sanitaire, c'est deux points de plus qu'au niveau national. 30% des personnes vaccinées déclarent l'avoir été par contrainte.

* Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet du 10 septembre et le 7 octobre 2021. Echantillon de 10.054 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 800 en Centre-Val de Loire