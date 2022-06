Trop fort et trop long : le nouveau son des cloches de l'église dérange certains habitants du Revest

Qu'est-ce qui cloche au Revest, dans le Var ? Manifestement, les cloches de l'église selon certains habitants. Depuis trois semaines environ, ils sont une quinzaine à s'être rendu à la mairie ou à avoir appelé afin de se plaindre de la sonnerie de l'Angélus.

Sonnerie trop forte et trop longue

Céline s'occupe de l'accueil à la mairie et elle explique qu'il "y a des personnes qui se plaignent que ce soit trop fort ou alors que la mélodie est trop longue." "Certains se plaignent même qu'à la fin de la mélodie, ça sonne un peu faux. La sonnerie dérange notamment des personnes qui travaillent tôt le matin, sachant que c'est très fort. Pour eux, c'est une vraie nuisance."

A tel point que, selon Céline, "il y en a qui nous demande aussi si le week-end on pouvait faire le nécessaire pour que ça puisse commencer plus tard ou alors en tout cas, que ça sonne moins fort car c'est vrai que ça dérange."

"Ce n'est plus un Angélus, c'est du bruit"

D'après la municipalité, un orage a endommagé en fin d'année dernière le mécanisme des cloches de l'église. Après deux mois d'interruption, il a été réparé. Toutefois, l'enregistrement habituel de la sonnerie l'Angélus a été détruit et un autre a été mis à la place. Mais ce n'est pas tout à fait le même.

Ce n'est pas Anne, une habitante, qui dira le contraire. "Quand ça sonne tout le monde se crispe" rigole-t-elle. Elle a récemment été manger dans un restaurant situé juste en face de l'église. "On était au restaurant au pied de l'église, à la fontaine et s'est mis l'Angélus à chanter. On ne s'entendait plus. C'est fort, c'est violent, tout le monde a arrêté de parler et c'est vrai que c'est long. Limite, ce n'est plus agréable. Ce n'est plus un Angélus, c'est du bruit. J'étais derrière la fontaine, là où il y a les gens, il y a avait une caisse de résonance, vraiment c'est agressif. Après, il y a pire dans la vie mais en effet s'ils peuvent remettre le morceau basique ce serait parfait."

"Ils veulent venir à la campagne et ils se plaignent" rétorquent d'autres habitants

Le cogérant du restaurant aimerait bien lui aussi que le problème se règle le plus rapidement possible. Les cloches ne sont pas un problème d'habitude mais là, "c'est infernal au bout d'un moment. La durée du son a augmenté et c'est beaucoup plus fort et c'est sûr que c'est un problème."

Dans le même temps, d'autres habitants du Revest disent ne pas avoir constaté de grande différence et d'ailleurs, ça les agace. "Les gens qui gueulent, ils s'en vont" ; "Moi j'aime bien les cloches, c'est la tradition"; "Ils ont qu'à déménager. Ils veulent venir à la campagne et ils se plaignent. Qu'ils retournent chez eux, ils seront bien".

D'après la municipalité, une entreprise compétente a été alertée, le problème devrait être réglé prochainement.