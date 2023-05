Sonneuse de cornemuse, elle joue pour le roi Charles à Saint-Nazaire

Anne, bientôt 80 ans est toujours aussi passionnée. La musicienne nous reçoit chez elle, dans un appartement aux couleurs et aux motifs de l'Ecosse. "La cornemuse, l'Ecosse, tout ça c'est dans mon ADN!" rit-elle. Et de rappeler comment "elle est tombée dedans, petite". Elle qui vivait pourtant à Orléans et qui a eu l'autorisation de son père, chanteur amateur, de quitter enfin le piano pour la cornemuse qu'à 18 ans. "C'était une autre époque. Mais je dois beaucoup à mon père et il m'a soutenue".

Anne Lore multiplie les stages prestigieux en Bretagne avec les plus grands sonneurs britanniques, suivent les invitations en Ecosse, "la première en 1973, en plein choc pétrolier, sans chauffage, on jouait dans la cuisine pour se réchauffer, c'est là que j'ai le plus appris, je n'ai pas décroché depuis".

"Charles, garant de la tradition écossaise"

Suivent encore les plus grandes formations toujours en Ecosse : the National Piping Center, le College of Piping et le Piborch'society. "Trois institutions que le prince Charles a parrainé et qu'il continue de soutenir en tant que roi. Rien que pour ça, son couronnement valait bien un hommage". Anne Lore est intarissable sur l'histoire écossaise et ses liens avec la royauté.

La sonneuse la plus connue de Saint-Nazaire joue pour tous les départs de paquebots, les commémorations, elle a fait retentir sa cornemuse également pour le jubilée puis la mort de la reine. "Jouer pour Charles III, c'était logique. Mais je voulais regarder la cérémonie samedi à la télé, j'ai donc proposé dimanche. Et ensuite j'ai appris que c'était outre-manche une sorte de fête des voisins ce jour-là, ça tombe très bien"! Les habitants sont en effet incités à pique-niquer tous ensemble pour célébrer le couronnement avant le troisième et dernier jour consacré à la charité et à la solidarité. Ce lundi sera d'ailleurs un jour férié pour les britanniques.

Ce dimanche 7 mai donc à l'heure du pique-nique, 12h30, Anne Lore et l'autre joueuse de cornemuse écossaise du Bagad de Saint-Nazaire Marie-Christine Pasquier, joueront place du Commando, face à l'océan**.** Une vingtaine de minutes, trois morceaux. "Une sorte de medley, avec une danse écossaise appelée le strathspey. Vous savez la cornemuse, ce n'est pas un instrument comme les autres. On le tient contre soi et on respire. C'est extraordinaire ".