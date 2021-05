Sophie Delannoy est nommée directrice générale du Refuge

C'est par un communiqué publié sur le site de la Fondation Le Refuge que l'on apprend ce lundi 17 mai la nomination de Sophie Delannoy comme directrice générale. L'ancien directeur Frederic Gal et Nicolas Noguier, co fondateurs de l' Association qui vient en aide et accueille de jeunes homosexuels rejetés par leur famille ont démissionné suite aux révélations de graves dysfonctionnements par Médiapart fin 2020 , avec depuis une enquête préliminaire ouverte pour _"faits graves"._par le parquet de Montpellier et 18 dépôts de plainte d’anciens du Refuge.

Âgée de 53 ans, Sophie Delannoy est transgenre. Elle a co-fondé l’Association Trans Santé qui travaille à améliorer l’accueil des personnes transgenres par les professionnels de santé.

« Quand j’ai fait ma transition, j’ai beaucoup reçu. Aujourd’hui, c’est à mon tour de donner en rejoignant la Fondation Le Refuge" Sophie Delannoy

Sophie Delannoy a travaillé 23 ans dans divers postes de direction au sein de la société de distribution Auchan. Elle a été pendant 9 ans magistrate au tribunal de commerce de Tours puis de Lyon.

" De par son expérience professionnelle et humaine, Sophie, qui est une manageuse confirmée, contribuera activement à la restructuration et à la professionnalisation du Refuge. Elle est chargée de fédérer et de maintenir un dialogue constant avec l’ensemble des équipes, bénévoles et salarié.e.s. Ensemble, nous allons œuvrer pour un Refuge rénové, bienveillant et protecteur." Michel Suchob et le Conseil administration du Refuge

Le président Michel Suchod et la nouvelle directrice Sophie Delannoy doivent rencontrer ce lundi 17 mai, journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, l’équipe du Siège de la Fondation à Montpellier, les bénévoles et les jeunes de la délégation de l’Hérault. La moitié des bénévoles a quitté la structure a ce jour selon ceux qui y sont restés qui ont interpellé la nouvelle direction pour remettre de la sérénité et permettre l' association de poursuivre son travail.