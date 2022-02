Covid-19 en Haute-Vienne : hospitalisations en hausse, 29.000 personnes n'ont pas leur 3e dose selon l'ARS

En Haute-Vienne, plus de 29.000 personnes manquent encore à l'appel pour la 3e dose de vaccin, alors que leur pass vaccinal risque d'être désactivé le 15 février prochain, a indiqué ce jeudi matin Sophie Girard, la Directrice de l'ARS en Haute-Vienne. Invitée de France Bleu Limousin, elle a cependant rappelé que plus de 41.000 personnes étaient dans ce cas au 16 janvier, et que donc la situation évolue rapidement. "Sur ces 29.000 personnes, il faut effectivement que nous soyons très clairs : à partir du 15 février, _elles vont être soumises à l'obligation vaccinale ramenée à 4 mois pour leur dose de rappel_, donc il faut absolument qu'elles se fassent vacciner". A moins que... "Nous avons une circulation virale qui reste forte, et malheureusement certaines de ces 29.000 personnes seront infectées d'ici là" a-t-elle précisé, ce qui va leur "éviter" de faire la dose de rappel, comme l'a indiqué mercredi soir Olivier Véran, le ministre de la Santé.

Concernant la circulation virale, Sophie Girard a reconnu que le taux d'incidence qui s'établit ce jeudi matin 4.480 cas pour 100.000 habitants en Haute-Vienne est "assez haut, mais depuis quelques jours nous sommes sur un niveau qui est en train de se stabiliser, depuis lundi. Désormais nous ne sommes plus à la hausse donc c'est un évènement positif" a-t-elle estimé.

Des hospitalisations toujours en hausse, stabilité en soins critiques

En revanche concernant les hospitalisations, on est toujours sur la phase de hausse, car il y a toujours un décalage entre l'évolution de la circulation virale et les hospitalisations. "Aujourd'hui, nous avons 93 personnes hospitalisées pour Covid-19" dans le département, dont 15 personnes en soins critiques". Le variant Omicron n'est donc pas si anodin que cela, car il envoie quand même pas mal de patients à l'hôpital, mais surtout "des personnes immunodéprimées, polypathologiques, des gens qui ont d'autres problématiques de santé, qui les amènent dans les services de médecine", rappelant que les chiffres d'hospitalisation en Haute-Vienne étaient bien plus hauts il y a plusieurs mois.

Interrogée enfin sur la situation dans les écoles, la Directrice de l'ARS n'a pas communiqué de chiffre de classes fermées ou d'élèves positifs (c'est le Rectorat qui le fait tous les vendredis, NDRL), mais a confirmé que la circulation virale était toujours là, précisant qu'il n'y avait pas de règles concernant les fermetures de classes. "On n'a justement pas souhaité avoir de règle stricte disant à partir de x élèves, on ferme la classe. C'est une analyse au cas par cas, à chaque situation est examinée l'évolution de la circulation virale, c'est vraiment une analyse au cas par cas faite par l'Education nationale" a-t-elle conclu.