Sophie Vilfroy (SOS Homophobie) : "Les droits des personnes LGBT sont en progression, mais du chemin reste à parcourir"

Sophie Vilfroy, membre de l'association SOS homophobie était l'invitée de France Bleu Isère ce vendredi matin. Elle revient sur la situation difficile des personnes LGBT aujourd'hui, entre les arrestations arbitraires en Tchétchénie et les canulars homophobes de Cyril Hanouna.

"Malgré des droits en progression pour les personnes LGBT, du chemin reste à parcourir", affirme Sophie Vilfroy. Pour la membre de l'association SOS homophobie, "Il y a toujours une violence verbale qui est tolérée", y compris en France. Toutefois, elle reste optimiste, convaincue qu""à travers les échanges ou les interventions des associations en milieu scolaire, on peut ouvrir un dialogue." À Grenoble, c'est à travers une marche des fiertés organisée ce samedi 3 juin, que la communauté LGBT souhaite faire entendre sa voix.

Sophie Vilfroy, membre de @SOShomophobie : "Il y a toujours une #violence verbale qui est tolérée à l'encontre des personnes #LGBT" — France Bleu Isère (@bleu_isere) June 2, 2017

La situation en Tchétchénie, "intolérable et épouvantable"

Depuis plusieurs jours, la condition des personnes LGBT en Tchétchénie est au cœur des préoccupations. D'après le journal local Novaïa Gazeta, des centaines de jeunes homosexuels auraient été arrêtés et torturés, voire mis à mort, dans ce pays où l'homosexualité est toujours considérée comme un crime. "Ce qui se passe en Tchétchénie est absolument intolérable et épouvantable", déclare Sophie Vilfroy, pour qui "être victime d'arrestations arbitraires et d'assassinats en raison de son orientation sexuelle en 2017 est intolérable."

Sophie Vilfroy, membre de @SOShomophobie : "Ce qui se passe en #Tchétchénie est absolument intolérable et épouvantable" — France Bleu Isère (@bleu_isere) June 2, 2017

"L'imbécillité gratuite" de Cyril Hanouna

Autre coup dur pour la communauté LGBT : le canular homophobe de Cyril Hanouna. Le présentateur de "Touche pas à mon poste", qui avait jugé amusant de piéger en direct de jeunes homosexuels croyant répondre à une annonce de rencontre, a fait preuve d'une "imbécillité gratuite", pour Sophie Vilfroy. "Il a malheureusement produit beaucoup de souffrances pour les jeunes LGBT", regrette-t-elle, affirmant toutefois que l'animateur "aurait pu provoquer ces souffrances pour toutes les minorités". Quand à la défense de Cyril Hanouna, qui considère le fait de rire de tout et de tout le monde comme faisant partie de son rôle "d'amuseur", la membre de SOS homophobie est dubitative : "Je me pose la question. "Amuseur" c'est un peu fort pour ce monsieur".

Sophie Vilfroy, membre de @SOShomophobie : "#CyrilHanouna a malheureusement produit beaucoup de souffrance pour les jeunes #LGBT" — France Bleu Isère (@bleu_isere) June 2, 2017