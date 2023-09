Sophrologie pour les parents, jeux pour les enfants : des séances de "répit parental" à La Rochelle

Une heure et demie de sophrologie pour les parents, une heure et demie de jeux pour les enfants. A la ludothèque du lac, dans le quartier populaire de Villeneuve-les-Salines à La Rochelle, les familles se voient proposer chaque mois une séance de "répit parental". Une bulle pour penser à soi, et s'extirper du quotidien. Cette initiative financée par la Caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime répond à un vrai besoin.

Ce mercredi matin, elles sont quatre, rien que des mamans, réunies autour de Stéphanie Di Trapani, la sophrologue. Wiam vient de s'installer, elle est un peu en retard. "Je suis venue pour me détendre, explique au groupe cette maman d'un petit garçon de quatre ans. Je vis seule ici à La Rochelle, je n'ai pas ma famille avec moi. Mon mari est en déplacement et on ne les voit que le weekend. Je me bats !"

"Des fois, le soir, je me mets à pleurer"

Avant les exercices de relaxation, on apprend à se connaître. "Quelles sont les émotions qui se manifestent le plus chez vous ?" interroge la sophrologue. L'atmosphère est à la confidence. "Des fois, le soir, je me mets à pleurer" reconnaît Lydie, qui s'est arrêtée de travailler durant un an, pour s'occuper de ses deux enfants dont le petit dernier a sept mois. "C'est dur d'être parent, et puis je ne connais pas grand monde sur La Rochelle..."

"Et si on se détendait ?" propose Stéphanie Di Trapani, qui enchaîne avec quelques exercices : respiration par le ventre, ou encore tétanisation. "On contracte tous nos muscles, comme si on était un hérisson qui met en boule, et puis on va souffler fort, pour expulser les tensions." Technique à reproduire chez soi. "Vous pourrez faire cet exercice si vous avez des difficultés d'endormissement" conseille Stéphanie. "Je ne m'endors pas avant 4h du matin" révèle Lydie dont la mari travaille la nuit. Stéphanie conseille d'en parler à son médecin.

Attention au "burnout parental"

A quelques mètres de là, les enfants jouent dans la ludothèque. Encadrés par des bénévoles, et des salariés comme Tiffany Chêne, responsable du pôle parentalité au centre social et culturel Les salines, dont dépend la ludothèque. "Je partage un petit temps de jeu avec Ilyès, le temps que sa maman prenne du temps pour elle..." Tiffany convaincue de l'intérêt de cette séance de "répit parental" : "on est parents H24 et ça peut être fatiguant. Le burnout parental touche beaucoup de familles. Et ces séances pourraient être destinés à tous les parents !"

En tout cas, cette heure et demie est vite passée. A la sortie les visages sont détendus. "Cela m'a permis de me relaxer, confie Lydie. Franchement, ça m'a fait du bien. Je ne suis que mère dans ma tête, je veux tout donner à mes enfants et je ne prends pas de temps pour moi... ça change !" A Villeneuve-les-Salines, la prochaine séance est pour le 18 octobre.

Le centre social et culturel les Salines travaille sur la création d'un lieu d'accueil parent-enfant, comme il en existe une vingtaine en Charente-Maritime (cinq à La Rochelle). Lieu de socialisation pour les jeunes enfants, et d'écoute pour les parents. L'ouverture est espérée dans les prochains mois.

