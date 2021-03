SOPREMA, le leader mondial de l'isolation choisit l'agglo de Nîmes pour s'implanter, 150 emplois créés

150 emplois créés dans l'agglomération de Nîmes d'ici 2023. SOPREMA, leader mondial dans les produits d'isolation et d'étanchéité va construire deux usines d'isolants sur la zone de Mitra située le long de l'A54 à cheval sur les communes de Saint-Gilles et de Garons.

C'est la bonne nouvelle annoncée ce jeudi par le président de Nîmes Métropole et le PDG de SOPREMA, leader mondial dans les produits d'isolation et d'étanchéité. Deux usines seront construites d'ici 2023 sur la zone de Mitra à Saint-Gilles. La première produira des isolants à haute performance énergétique, la seconde des isolants naturels à base de paille de riz. "La paille de riz ne peut plus être brûlée dans les champs depuis 2019 explique Eddy Valadier, le maire de Saint-Gilles et vice-président de Nîmes Métropole. C'est un déchet qui se composte très mal, que les animaux ne digèrent pas bien . Soprema apporte l'opportunité de l'introduire dans un isolant naturel. Ça peut apporter un petit complément de revenus aux riziculteurs. Rien que sur le territoire de Saint-Gilles, c'est près de 3.000 hectares de riz, 50.000 tonnes produites chaque année."

Séduit par l'accueil

SOPREMA souhaitait s'implanter dans le Grand Sud. Si elle a choisit l'agglo de Nîmes, c'est pour sa situation entre l'Italie et l'Espagne. C'est aussi pour l'accueil qu'elle a reçu. "Toute l'équipe a été très réactive, elle nous a permis de régler plein de problèmes. Elle a été très à l'écoute confie Pierre-Etienne Bindschedler, le PDG de cette entreprise familiale créée en 1908. Dans certains cas, les réponses mettent beaucoup plus de temps à venir. On se demande même si les gens veulent vous voir arriver ou pas." Les premiers permis de construire vont être déposés prochainement, le temps pour la commune de Saint-Gilles de modifier le PLU.

Une dynamique recréée

Franck Proust, le président de Nîmes Métropole se réjouit de cette annonce. "Il était important de recréer une dynamique car ça fait bien longtemps qu'on n'a pas accueilli une entreprise de cette taille là. A minima 35 millions d'euros d'investissement, 150 emplois. C'est une belle satisfaction car il y avait de la concurrence." Franck Proust qui espère d'ici l'été annoncer d'autres bonnes surprises avec les 350 emplois que devrait représenter la construction de la future maison d'arrêt sur le territoire de Nîmes Métropole.

SOPREMA est implantée dans 90 pays. 81 sites de production. Elle emploie 8500 personnes dont 5000 en France. Chiffre d'affaires : 3 milliards d'euros.

L'endroit où les deux usines de Soprema seront construites sur la zone de Mitra - Soprema