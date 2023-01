Sorbiers : un nouveau distributeur de billets sera installé mi-février

C'est une situation qui exaspère les clients : le distributeur automatique de la Poste de Sorbiers est en panne depuis plusieurs mois. C'est le seul DAB du Bourg et cette panne est pénalisante notamment pour les personnes âgées ou tout ceux qui ne peuvent se déplacer facilement.

La direction de la Poste a conscience du problème mais elle explique que le DAB était devenu obsolète, qu'il faut le changer et non le réparer. Les équipes sont mobilisées sur ce dossier depuis fin 2022 mais des contraintes d’approvisionnement et de pénurie de certains matériaux ont rallongé le délai de livraison et d’installation.

Le nouveau distribution devrait être installé mi-février si tout va bien.