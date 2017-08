Sorgues commémore les 73 ans du passage du "train fantôme" et de ses 700 déportés

Il y a 73 ans, 732 déportés en transfert pour le camp de Dachau ont dû marcher 17 kilomètres pour la gare de Sorgues, avant de poursuivre leur macabre convoi. Des habitants de Sorgues leur ont apporté de l'eau, des fruits et du pain. Certains les ont même aidé à s'évader.

C’était il y a 73 ans : le 18 août 1944, 700 déportés résistants arrivent à Sorgues après une marche de 17 kilomètres sous un soleil de plomb. Ces 732 hommes et femmes à bout de force, ce sont les déportés du train fantôme. Parti de Toulouse, ce train devait les transférer au camp de Dachau. Mais arrivé à Roquemaure, les voies ferrées sont sabotées : il faut continuer la route à pied pour rejoindre la gare de Sorgues. A Sorgues, les habitants voient passer ce macabre convoi et offrent spontanément aux déportés de l’eau, des fruits et du pain.

Un sinistre épisode commémoré chaque année devant la gare de Sorgues et le monument à la mémoire de ces 732 déportés.

Parmi les Sorguais ayant ouvert leurs portes à ces déportés, la mère de Lucien a hébergé deux résistants évadés du convoi : "J'avais 13 ans, je m'en souviens : on voyait des gars qui passaient en courant et quelqu'un nous a dit : il y a un train de déportés, certains se sont évadés, c'est pour ça qu'ils courent. Et quand je suis rentré chez moi, ma mre ma dit : 'chut, il faut rien dire, on a deux gars qui sont là'".

Mais tous les déportés n'ont pas eu cette chance, seuls une cinquantaine a pu être sauvée de ce convoi. Le grand père de Yann est mort dans les camps à l'issue de ce terrible transfert. Alors chaque année, c'est la gorge nouée qu'il participe à cette cérémonie : "Je suis là en souvenir de ce qui s'est passé. Ma maman s'en était occupée avant, et depuis qu'elle est décédée, j'ai pris le relai."

Ne pas oublier, c'est justement l'objectif de l'amicale des déportés du train fantome, que préside Guy Scarpetta : "La mémoire, c'est pas un devoir, c'est uine passion, une arme ça permet d'être lucide : si on oublie, on est condamné à le revivre."