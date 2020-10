Sorgues - Malaucène avec passage au sommet du Ventoux pour le Tour de France 2021

Le Tour de France revient en Vaucluse. Avec une étape probablement 100% vauclusienne le 6 ou 7 juillet prochain. Départ de Brest le 26 juin. La 11eme étape devrait être entièrement vauclusienne avec un départ possible à Sorgues, passage au sommet du Ventoux et arrivée à Malaucène. Les organisateurs du Tour de France confirmeront bientôt la carte officielle du prochain Tour de France mais la promesse de cette étape est déjà une bonne nouvelle pour les professionnels du tourisme sur le Ventoux. Le mythe du Tour de France garantit la venue de touristes pendant des années.

Une arrivée à Malaucène change tout

Dans son restaurant à Malaucène, ville d'arrivée probable en juillet, le chef Philippe Galas accueille toute l'année des clients venus pour le Ventoux : "financièrement pour la restauration, les logeurs, le Tour de France au Ventoux est une très très bonne nouvelle ! C'est une bouffée d'air !" Au gite des Tournesols aussi, Corinne Liccope attend le retour du tour et des étrangers : "les australiens et les sud-africains viennent grâce à la publicité du Tour de France". La gérante du gite espère beaucoup d'une arrivée à Malaucene : "ça changerait tout. Le passage du tour est intéressant à long terme mais s'il y a une étape à Malaucène, il y aura des retombée à la nuitée immédiatement".

Dans ses trois magasins de l'Etape du Ventoux, Valérie aurait préféré un tour en 2022 pour avoir le temps de commander vélo et maillots spéciaux Tour de France : "j'espérais que ce ne soit pas cette année ! J'espérais que ce soit l'année prochaine. Est-ce que le Tour de France aura bien lieu au mois de juillet ? C'est un gros point d'interrogation. Est-ce qu'on aura la clientèle étrangère. Nos commandes de textiles, de maillots de cyclistes ou de vélos de locations se font l'hiver. Aujourd'hui se projeter pour envisager tel ou tel volume pour le passage du tour, c'est compliqué".

Le Tour s'adapte aux cyclistes descendeurs et au chantier du Ventoux

Une arrivée à Malaucène, c'est une première. le dernier passage au sommet date de 1994 (victoire épique d'Eros Poli). Monter par Bedoin et redescendre par Malaucéne le 6 ou 7 juillet correspond à l'évolution du cyclisme et du Ventoux. Avec le chantier au sommet, les coureurs pourront passer mais il paraissait compliqué d'installer dans la zone de chantier les dizaines de poids lourds nécessaires pour une arrivée. Le cyclisme évolue aussi : désormais, les coureurs font les descentes. Il ne suffit pas de grimper. Il faut pédaler dans les descentes pour grappiller des secondes. La descente de Malaucène n'a aucun intérêt sur le plan sportif disent les spécialistes. Sauf si on rajoute une boucle d'une dizaine de kilomètres pour un match entre les purs grimpeurs et les puncheurs-rouleurs à leur poursuite.

Descente sans intérêt sportif... sauf si le Tour rajoute une boucle

Les coureurs du Tour de France pourront s’entraîner à monter le Ventoux par Bedoin puis le descendre par Malaucène avec la course Ventoux Denivelé Challenge. Cette épreuve réservée aux professionnels aura lieu le 8 juin prochain. Son organisateur Nicolas Garcera remercie le Tour de France même s'il critique le parcours de l'étape : "sur le plan sportif, il n'y a aucun intérêt : la descente est technique; celui qui passe en tête au sommet c'est le vainqueur en bas... sauf un très très bon descendeur qui prend des risques parce qu'il y a un angle droit en bas à Malaucène. Ou alors, il faut rajouter une boucle d'une dizaine de kilomètres avant l'arrivée. Si les travaux avancent au sommet, je vais dire 'merci le Tour' car on va pouvoir mettre en place le parcours qu'on souhaite depuis nos débuts: la montée par Bédoin et la descente par Malaucène. Le Tour de France va descendre par Malaucène alors on pourrait avoir un plateau intéressant de cyclistes professionnels qui viendraient reconnaître le parcours un mois avant le Tour de France".

Le parcours exact sera dévoilé plus tard mais une étape 100% vauclusienne réjouit déjà tous les professionnels du tourisme. La montée du Ventoux - même raccourcie comme en 2016 - attirent plusieurs centaines de milliers de touristes pour le Tour de France. Et plus tard, il y a tout ceux partout dans le monde qui ont découvert le mythe Ventoux. Ils reviennent en touristes pendant des années.

Le Tour de France sur le Ventoux attire des centaines de milliers de touristes © Radio France - Philippe Paupert