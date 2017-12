Sorigny : après 2 années de rénovation, la maison est vendue au profit du Téléthon

Depuis 2 ans, une armée de bénévoles rénovent une maison à Sorigny. Le chantier est désormais terminé et la maison vient d'être vendue 140.000 euros. Une grosse partie de cette somme va être reversée au Téléthon.

C'est un beau défi pour le Téléthon qui est en train d'être bouclé à Sorigny, petite commune de 2500 habitants. Une armée de bénévoles rénove depuis deux ans une maison du village avec pour objectif de la vendre et de verser le produit de cette vente au Téléthon. Aujourd'hui l'aventure touche à sa fin puisque la maison rénovée a été vendue le 11 novembre dernier pour 140.000 euros. A l'origine de cette belle initiative, on trouve l'association "Les Défis du Val de l'Indre".

Une maison vendue en l'espace d'une heure

La maison a été vendue en une heure sur internet © Radio France - Denis Guey

Chose incroyable, cette maison a été vendue sur le site Leboncoin en l'espace d'une heure, c'était le 11 novembre dernier. L'acquéreur est un couple de Saint-Avertin qui recherchait un investissement locatif. Pascal et son épouse ont acheté la maison 140.000 euros à l'association "Les Défis du Val de l'Indre" qui en reversera une grande partie au Téléthon. Cette maison est restée sans entretien pendant au moins trente ans. La mairie de Sorigny a été ravie de la céder pour 20.000 euros à l'association. Deux ans après, la façade a été refaite à neuf et dans un mois la maison sera habitable. Pierre, artisan à la retraite, en est très fier. La toiture était à refaire. On avait rien à garder, si ce n'est les 4 murs.

C'est la 4ème fois seulement dans l'histoire du Téléthon que le fruit d'une vente immobilière sera versé à l'AFM, l'association française contre les myopathies

L'année dernière, 770.000 euros ont été récoltés en Indre-et-Loire pour le Téléthon, soit une hausse de 2%.