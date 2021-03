"On sort un peu du boulot-dodo", les Limougeauds réagissent au nouvel horaire de couvre-feu à 19h

"On est moins stressés par le temps". Il est 18h30 et Elina a les sacs remplis de courses alimentaires. "Avant on devait se presser après le travail pour pouvoir faire nos courses. Je n'avais parfois pas le temps. Là, on peut mieux s'organiser."

Main dans la main, Antoine et Emma profitent de cette heure de "liberté en plus". Le couple l'assure : "On va pouvoir sortir de ce rythme usant de boulot-dodo. On a maintenant une heure pour flâner, aller sur les berges de la Vienne... et profiter un peu avant de rentrer chez nous."

Les commerces en profitent

Une heure en plus, c'est potentiellement plus de clients pour Léa de la Maison du Fromage. Mais cette vendeuse le reconnait, il faudra du temps : "On le voit, le clients hésitent un peu à sortir après 18h. On espère que dès cette semaine les habitudes vont changer petit à petit."

Beaucoup de commerçants ont donc réorganisé leurs équipes en conséquence. "On reprend un rythme un peu plus normal, explique une autre vendeuse. On repart donc sur des horaires que l'on avait en temps normal."

"On en vient à être heureux d'avoir 60 minutes de liberté en plus..."

Un peu plus loin, on retrouve Tanguy. Le jeune homme est perdu face à ces nouvelles mesures. Il ne comprend plus la stratégie du gouvernement : "20h, 18h maintenant 19h... On nous explique que l'on vit une crise sanitaire et que les cas sont nombreux mais on change. Pour moi, face à la crise, il faut être plus strict." Jeudi soir, Jean Castex a justifié cette mesure par le rallongement des jours avec l'arrivée du printemps.

Quelques minutes avant le début du nouveau couvre-feu de 19h, Louise et Agathe, deux sœurs, accompagnées de leur maman, Carole dissertent autour de ce rallongement. "Franchement, on peut trouver des points positifs, explique Agathe. Mais c'est quand même terrible d'en venir à être heureux pour 60 minutes de liberté en plus."

Louise rajoute : "On en vient à fêter 1 heure en plus, c'est lamentable !" La mère Carole conclue : "On peut dire que ça en dit long sur les contraintes que l'on est train de subir car là on a presque l'impression que l'on nous ouvre les horizons alors que ce n'est qu'une heure en plus."