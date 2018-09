Tous les jours, France bleu bourgogne surfe sur le net pour voir ce qui se dit sur la Côte-d'Or et vous propose une petite sélection. On sort les nappes de pique-nique pour un week-end festif !

Côte-d'Or, France

C'est reparti pour un Fantastic Picnic, dans toute la Bourgogne avec 60 lieux prêts à vous accueillir en famille ou entre amis ce samedi et dimanche. L'occasion de découvrir les produits locaux ou la cuisine d'un chef, avec plusieurs formules. Il y a celle qui demande un petit effort avant le réconfort , une petite randonnée en forêt , dans la réserve du Val Suzon avant de rejoindre la ferme d'Etaules et de Labergement pour un repas fermier. Mais vous avez aussi la possibilité à Marsannay la-Côte par exemple de vous retrouver au bord de la piscine pour un brunch ou encore de vous rendre à l'Ecluse 34 à Gissey sur Ouche pour un pique nique "Chez le baron" bref de quoi régaler vos papilles et vos yeux !

Revivez une course haute en couleurs !

On change de décor, direction Dijon et son université pour revivre une course haute en couleurs, la Color run" ou la course des couleurs en français c'est mieux. Un rendez-vous qui marque souvent la rentrée universitaire, pour lancer l'année avec le sourire avant les examens, en gros c'est pour se faire plaisir, une course de 5 kilomètres sans esprit de compétition sauf en matière de déguisement. Les étudiants viennent dans la tenue qui représentent le mieux leurs filières et ensuite c'est un carnaval de couleurs puisqu'à chaque kilomètre parcouru les participants reçoivent de la poudre colorée. Une poudre 100% naturelle disent les organisateurs, en tout cas le résultat est assez décoiffant et multicolore.

La Côte-d'or et ses merveilles s'affichent jusque dans le métro parisien

C'est la campagne menée par la grande Région qui se lance à l'assaut de la capitale pour rappeler aux parisiens et autres, qu'à moins de deux heures de Paris, on trouve des joyaux architecturaux, comme l'Abbaye de Fontenay à Montbard dans le nord Côte-d'Or. Les photos de l'abbaye cistercienne datant du 12e siècle, comme celles d'autres sites classés à l'UNESCO, recouvrent les murs du métro parisien. Et ça n'a pas échappé aux bourguignons de passage, qui ont donc partagé cette découverte sur twitter !