Sortez votre drapeau français le 14 juillet en hommage aux victimes de l'attentat de Nice

A l'initiative d'une Azuréenne, la ville de Nice demande à tous ses résidents d'afficher un drapeau tricolore sur les balcons et les fenêtres pour rendre hommage aux 86 personnes décédées et aux 458 blessés de l'attentat du 14 juillet.

A quelques jours des cérémonies en hommage aux victimes de l'attentat de Nice, une Azuréenne a lancé une idée : demander aux Niçois et aux Niçoises d'afficher fièrement le drapeau bleu blanc rouge sur les balcons et les fenêtres des appartements.

La ville de Nice relaie cette initiative, "symbole de l'unité nationale"

"C'est une idée toute simple et elle ne demande pas beaucoup d'implication, détaille Gabrielle Péré, toujours son téléphone portable à la main pour essayer de diffuser son message auprès des commerçants du centre-ville. C'est juste le cœur qui doit parler. C'est notre manière à nous de rendre hommage à toutes ces victimes."

Les délais sont serrés, mais cette Niçoise espère même afficher les couleurs nationales de toutes les victimes décédées le 14 juillet dernier sur la Promenade des Anglais. Dans un communiqué, la ville de Nice relaie cette initiative. Elle invite tous les citoyens à "rendre hommage aux victimes de l'attentat [...] en pavoisant leurs balcons ou leurs fenêtres du drapeau tricolore."

Les commerçants solidaires

Dans les magasins d'accessoires et de décoration, les commandes de drapeaux sont arrivées. "Nous en avons 300 avec nous et nous allons en recevoir 300 autres, explique Frédéric Minière, responsable de la boutique Festival à Nice. Les gens arrivent au compte goûte mais ça va s'accélérer dans les prochaines heures." De petits drapeaux sont également distribués gratuitement aux clients pour que tout le monde puisse arborer le drapeau français le 14 juillet. "C'est notre manière à nous de rendre hommage à ces victimes. Il faut que tous les commerçants, les Niçois, tout le monde se drape de bleu, de blanc et de rouge."

Cette initiative fait des émules. Hervé Martinez, le président des commerçants de Port Avenir a d'ailleurs décidé d'acheter 200 drapeaux pour les distribuer aux commerçants et aux Niçois. "Nous avons tous été touchés. C'est notre contribution pour tenter de soutenir du mieux que nous pouvons ces familles touchées."