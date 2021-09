Sortie de crise : une start-up annécienne sur le marché de l'export

La start-up Mé-Mé, fabriquant de boissons et de confiseries à base de matières premières biologiques ou issues du commerce équitable a su sortir de la crise sanitaire et économique avec de nouveaux projets. On trouve maintenant ces boissons énergisantes au Japon !

La star un Mé-Mé a réussi à sortir des périodes de crise sanitaire et de crise économique la tête haute et des projets plein la tête ! La start-up est lancée en 2018, par une annécienne qui développe une gamme snacking 100% naturelle, bio, peu sucrée et française. Ces produits, boissons (rafraichissantes, énergisantes et détoxifiantes) et bonbons (citron, menthe et gingembre), mettent en valeur la nature et ses apports bénéfiques.

Caroline Liault, cheffe d'entreprise "la force d'une start-up c'est de s'adapter"

Pendant la période de confinement, l'entreprise s'est retrouvée au ralenti, car une partie de ses clients, les restaurateurs étaient fermés. L'entreprise choisie alors des dispositifs de l'Etat pour l'aider à exporter. Elle met ses produits sur des vitrines en ligne et les contacts sont rapidement pris à l'étranger.

Aujourd'hui on peut déguster des produits Mé-Mé au Japon, au Danemark et en Belgique. La star up est composée de huit salariés, et elle est en train de recruter trois autres collaborateurs.