Sortie de l'album Thriller il y a 40 ans : "Une belle époque", se souvient le sosie breton de Michael Jackson

C'était il y a 40 ans, le 30 novembre 1982… Ce qui est considéré comme l'un des plus grands albums de tous les temps sortait. Thriller, signé Michael Jackson, est un mythe de la pop avec ses neuf chansons et que des hits, comme Billy jean ou Beat it.

Sylvain Serre habite à Hennebont dans le Morbihan. A 64 ans il est fan absolu du chanteur américain et fait tout pour lui ressembler. Sosie en Bretagne de Michael Jackson, il n'hésite pas à se teindre les cheveux en noir pour parfaire son look. " Je mets une heure pour me préparer", dit-il. Dans son armoire, il a d'ailleurs la panoplie complète "les chaussures de Billy Jean en réplique qui valent 700 euros, avec ça on fait le Moonwalk [sa danse légendaire]. Il y a aussi les répliques des chapeaux de Michael Jackson. "

Des vêtements qu'il ne sort que pour les grandes occasions, comme quand il fait de la scène. Mais le look ne suffit pas. Il a fallu apprendre à chanter en anglais et à danser comme le roi de la pop. "C'est vrai que pour ceux qui n'ont jamais fait le Moonwalk, ils ont l'impression que c'est très dur pour eux. Mais c'est très facile".

"Quand je monte sur scène, ça fait un tabac pas possible"

Cette passion date de l'enfance, "c'est un magicien, il pouvait se transformer en n'importe quoi, il avait du talent, il pouvait changer le monde." Mais sa carrière de sosie est plus récente, quand à la mort du chanteur des gens lui on fait remarquer qu'il lui ressemblait, avec des lunettes noires et un chapeau.

Depuis 13 ans donc, il se produit en sosie du chanteur. Et quand Sylvain Serre sort dans la rue, "les gens disent 'oh c'est le sosie de Michael Jackson' et en général quand je monte sur scène ça fait un tabac pas possible". Car cela renvoie le public 40 ans en arrière, "c'était la bonne époque, on rigolait, on vivait, on ne se souciait pas du lendemain on n'avait pas de problèmes, c'était bien", dit-il avec nostalgie.

Des concerts souvent pour la bonne cause, Sylvain Serre sera ainsi à Lorient les 2 et 3 décembre pour le Téléthon.