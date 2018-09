Dordogne, France

Chaque année, la Fédération des Motards en Colère de la Dordogne (FFMC 24) organise une sortie avec des jeunes de 14 à 18 ans en 50cc. Une journée qui commence par un briefing et quelques rappels en matière de sécurité routière. "C'est important en tant que pilotes plus expérimentés de transmettre les bons gestes, la bonne attitude, parce que les jeunes sont parfois inconscients sur la route avec leur engin" explique Daniel Julliot, membre de la FFMC 24.

Sortie jusqu'à Brantôme

Une sortie est ensuite organisée jusqu'à l'abbaye de Brantôme. Les formateurs dirigent un jeune et lui font ensuite un retour à l'arrivée. "C'est bien qu'on me donne quelques conseils parce que j'ai commencé la moto il y a une semaine" détaille Mona, 15 ans. L'avantage pour le convoi "c'est que les automobilistes sont plutôt sympa. Ils nous laissent passer parce qu'ils voient qu'on est nombreux. Mais ça ne nous dédouane pas d'être très vigilants !" rappelle Daniel Julliot. La sortie s'est terminée par un retour sur Périgueux et un dernier debriefing dans les locaux de la FFMC 24.